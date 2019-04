Windows 10 tăng yêu cầu không gian lưu trữ trống

Theo Howtogeek, thay đổi này bắt đầu được áp dụng với bản cập nhật Windows 10 May 2019 Update sắp tới, còn được gọi là phiên bản 1903 hoặc 19H1. Những chi tiết này đến từ trang web yêu cầu phần cứng tối thiểu của Microsoft.

Các phiên bản Windows 32 bit yêu cầu không gian lưu trữ tối thiểu 16 GB, trong khi phiên bản 64 bit yêu cầu 20 GB. Giờ đây, cả hai phiên bản đều yêu cầu 32 GB.

Không rõ chính xác lý do tại sao Microsoft thực hiện thay đổi này. Bản cập nhật Windows 10 May 2019 Update hiện yêu cầu khoảng 7 GB dung lượng lưu trữ trên PC để cập nhật, do đó, nó không chiếm nhiều dung lượng lớn hơn con số trên.