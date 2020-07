Brother ra mắt dịch vụ bảo hành tận nơi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực in ấn, Brother rất tự hào trong việc phát triển các sản phẩm máy in, máy in đa chức năng mang lại độ tin cậy cao, chất lượng bản in sắc nét và đem lại hiệu quả về chi phí cho Doanh Nghiệp. Với phương châm “khách hàng là trên hết”, Brother đã ra mắt và triển khai dịch vụ Bảo hành tận nơi với đội ngũ chuyên viên tư vấn và kỹ thuật tay nghề cao, quy trình tiếp nhận và sửa chữa nhanh chóng, chuẩn xác. Điều này khẳng định cam kết của hãng trong việc đồng hành cùng người dùng, đem đến trải nghiệm sản phẩm toàn diện.

Gói dịch vụ Bảo hành tận nơi này áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng các dòng sản phẩm máy in laser màu (Color Laser) và máy in phun khổ A3 (Inkjet A3) tại TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Đối với các khách hàng ở thành phố/ tỉnh khác, Brother áp dụng dịch vụ nhận - trả máy tận nơi. Với tiêu chí nâng cao chất lượng phục vụ, Brother giúp khách hàng không chỉ yên tâm về chất lượng sản phẩm mà còn giảm thiểu các chi phí giao nhận và tiết kiệm thời gian vận chuyển. Khi máy in gặp bất kỳ sự cố gì, tất cả đã có Brother lo.

Sản phẩm được áp dụng dịch vụ với điều kiện còn thời hạn bảo hành và tuân thủ các điều khoản bảo hành như quy định trên Phiếu Bảo hành.

Bước 1: Tiếp nhận

• Khách hàng liên hệ Tổng Đài CSKH - 1900 6062

• Hướng dẫn khách tự xử lý, khắc phục qua điện thoại.

• Kiểm tra điều kiện bảo hành, điều kiện dịch vụ.

Bước 2: Xử lý

• Đối với KH ở KV Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh: Hẹn thời gian kỹ thuật đến kiểm tra máy.

• Đối với KH ở KV khác: Hẹn khách thời gian nhận máy tại địa chỉ như yêu cầu và mang đến điểm sửa chữa gần nhất.

Bước 3: Sửa chữa

• Kiểm tra và sửa chữa theo quy định

Bước 4: Trả sản phẩm

• Hẹn khách thời gian trả máy tại địa chỉ như yêu cầu.

Bước 5: Hoàn tất

• Khách hàng xác nhận tình trạng máy.

• Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng

Các dòng máy in của Brother được đánh giá có hiệu suất vượt trội, dễ sử dụng, tối ưu chi phí

Máy in laser màu và máy in phun khổ A3 Inkjet là hai dòng sản phẩm dành cho doanh nghiệp với năng suất vượt trội, vận hành bền bỉ, kết nối linh hoạt, được thiết kế để giảm thiểu tối đa chi phí mực mà vẫn đảm bảo được chất lượng bản in cũng như khả năng xử lý lệnh in với hiệu năng cao, đáp ứng được mọi nhu cầu in ấn của doanh nghiệp.

Theo Brother, chính sách bảo hành tận nơi là lời khẳng định về chất lượng sản phẩm và sự cam kết mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Brother.