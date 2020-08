Các sản phẩm chuyển đổi số của Viettel thắng lớn tại IT Word Awards 2020

IT World Awards là giải thưởng thường niên do Network Product Guide tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của ngành CNTT trên toàn thế giới từ năm 2006. Giải thưởng luôn có sự tham dự của những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới như Samsung, Ultimate Software Dell, Cisco... Ở Việt Nam, tập đoàn Viettel là doanh nghiệp đầu tiên tham gia và đoạt giải thưởng lớn và đến nay vẫn là doanh nghiệp có bề dày thành tích lớn bậc nhất tại IT World Awards. Ông Ray Narang, Tổng biên tập Network Products Guide cho biết "Trong môi trường kinh doanh hiện tại, các tổ chức trên toàn thế giới tiếp tục thể hiện sự linh hoạt, trao quyền, tư duy đổi mới, tính học hỏi liên tục cũng như hợp tác ở quy mô chưa từng có trước đây. Những sự ghi nhận này có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành, chúng tôi tự hào ghi nhận những thành tựu của các cá nhân, tổ chức trên toàn thế giới trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin, kỹ thuật số và an ninh mạng”.