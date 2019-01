Có thể phản ánh tình hình giao thông dịp Tết Kỷ Hợi 2019 qua ứng dụng Zalo

Trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, người dân TP.HCM khi gặp những vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, vận tải hành khách đã có thể nhắn tin phản ánh cho Sở Giao thông Vận tải qua cổng “Thông tin giao thông TP.HCM” trên ứng dụng Zalo. Kênh tương tác này hoạt động 24/24 nhằm tiếp nhận và phản hồi ngay cho người dân khi nhận được những thông tin phản ánh liên quan đến giao thông, vận tải.

Cổng “Thông tin giao thông TP.HCM” trên ứng dụng Zalo

Được biết, lượng hành khách đi lại vào dịp Tết Nguyên đán 2019 được dự báo tăng từ 2-7% so với cùng kỳ năm trước, và vào ngày cao điểm thì lượt hành khách xuất bến tại các bến xe có thể đạt đến con số 130.000. Do vậy, tình trạng ùn tắc sẽ dễ xảy ra trên các tuyến đường nội ngoại thành, đồng thời nhiều nơi sẽ đẩy giá vé tàu xe lên cao do biết nhu cầu về quê đón tết của người dân là rất lớn.