Samsung lan tỏa sống xanh với cuộc thi ‘Làm nhà thú cưng’ từ bao bì sinh thái

Người tham dự cuộc thi có cơ hội sở hữu nhiều giải thưởng hấp dẫn, cùng ưu đãi đặc quyền khi mua TV Samsung. Cuộc thi diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 31.8.2021 trên toàn quốc.

Với thông điệp ‘TV cho bạn - “Nhà” cho thú cưng - Thêm xanh cho môi trường’, cuộc thi lấy cảm hứng từ phát kiến bao bì sinh thái được Samsung ra mắt vào tháng 4.2020. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình lan tỏa lối sống xanh và đẩy mạnh các hoạt động phát triển bền vững của Samsung. Phát kiến này đã nhận giải thưởng Vinh danh Sáng tạo tại CES 2020, giải thưởng Thiết kế Xuất sắc Quốc tế tại IDEA 2020. Với thiết kế ma trận điểm khắp bề mặt thùng TV, người dùng dễ dàng cắt ghép và lắp ráp thành nhiều vật dụng tiện ích cho ngôi nhà.

Cuộc thi được áp dụng với thành phẩm từ thùng đựng TV trên các dòng TV Samsung Neo QLED, QLED, The Frame, The Serif, The Sero, The Premiere hoặc TV UHD với kích thước đa dạng từ 45 inch đến 85 inch. Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng trải nghiệm nghe nhìn đa dạng tại nhà với chất lượng hình ảnh vượt trội, thiết kế tối giản và âm thanh trung thực, mà còn hướng đến phong cách sống thân thiện với môi trường và mang tính thẩm mỹ cao.

Thể lệ cuộc thi

Để tham dự cuộc thi, người dùng có thể trực tiếp thiết kế, lắp ráp thành phẩm hoặc đăng ký dành tặng thùng TV của mình cho người tham dự khác tái chế.

Người tham gia tái chế có thể xem hướng dẫn lắp ráp bằng cách quét mã QR ở bên ngoài thùng, hoặc trên trang thông tin của Samsung, hoặc sáng tạo ngôi nhà cho thú cưng theo phong cách riêng.

Người đóng góp thùng TV liên hệ trực tiếp với fanpage Samsung Việt Nam để đăng ký ủng hộ bao bì sinh thái, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực.

Bài dự thi hợp lệ được người dùng đăng tải lên Facebook hoặc Instagram cá nhân, gắn kèm hashtags cuộc thi và gửi đường dẫn liên kết bài dự thi về dưới bài đăng thông báo cuộc thi tại fanpage Samsung Việt Nam.

Người dùng có thể tham gia cuộc thi ngay tại đây: https://forms.gle/nE98N2tw6nLk1n287

Cơ cấu giải thưởng

● 01 Giải “Nhà phong cách nhất” thuộc về ngôi nhà cho thú cưng được trang trí sáng tạo và độc đáo nhất do Samsung chọn lựa. Giải thưởng là 1 chiếc TV The Serif trị giá 27.900.000 VND và 1 điều khiển Eco Remote thân thiện môi trường.

● 03 Giải “Nhà được yêu thích nhất” thuộc về ngôi nhà có nhiều lượt tương tác nhất. Mỗi giải nhận được 1 điều khiển Eco Remote thân thiện môi trường và 1 voucher giảm giá 40% khi mua TV The Frame 43 inch.

● 02 Giải “Lan tỏa sống xanh” thuộc về 1 người may mắn chia sẻ bài đăng thông báo cuộc thi từ fanpage Samsung về trang cá nhân ở chế độ công khai; và 01 người đóng góp hộp đựng TV Samsung Lifestyle cho chương trình. Mỗi giải nhận được 1 điều khiển thân thiện môi trường và 1 voucher giảm giá 40% khi mua TV The Frame 43 inch.

Thông tin chi tiết về các điều khoản và điều lệ của chương trình, vui lòng truy cập: https://www.samsung.com/vn/offer/khuyen-mai-hap-dan-tv-samsung-2021/

Ưu đãi hấp dẫn khác

Để người dùng tiếp cận dễ dàng hơn với các sản phẩm thân thiện với môi trường, dịp này, Samsung ưu đãi lớn cho các dòng sản phẩm: TV Neo QLED 8K, QLED 4K, UHD, The Frame, The Premiere và loa thanh đến ngày 31/09/2021. Cụ thể:

● Khách hàng đặt mua TV Neo QLED 8K hoặc 4K model 98QN90 hoặc TV Máy chiếu The Premier sẽ nhận ưu đãi quà tặng loa thanh HW-Q700A trị giá 12,99 triệu đồng.

● Khách hàng đặt mua TV QLED 4K model Q80A 65 inch; Q70A, Q60A, Q65A trên 75 inch và TV UHD AU8000 85 inch nhận ưu đãi quà tặng loa tháp MX-T40 trị giá 3,99 triệu đồng.

● Khách hàng đặt mua TV Frame trên 50” sẽ nhận được khung viền tùy biến Bezel trị giá 2,99 triệu đồng.

● Bảo hành lên đến 3 năm với các dòng TV Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, The Frame trên 55 inch và The Premiere giúp người dùng có thể yên tâm tận hưởng mà không bị gián đoạn.

● Người dùng có thể thỏa sức trải nghiệm, đắm chìm vào những bộ, chương trình hay với các gói xem phim không giới hạn trên các ứng dụng độc quyền từ Samsung như VieOn, Galaxy Play, FPT Play và Clip TV. Để kích hoạt các gói xem này, người dùng chỉ cần truy cập vào ứng dụng lần đầu tiên, đăng nhập hoặc đăng ký bằng số điện thoại là hoàn thành thủ tục.

Vui lòng tìm hiểu thêm về chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại: https://www.samsung.com/vn/offer/khuyen-mai-hap-dan-tv-samsung-2021/