Những đề tài ấn tượng của cuộc thi ‘Cùng bạn kiến tạo tương lai 2020’

Cuộc thi đã có mặt tại 22 quốc gia như Mỹ, Canada, Singapore, Brazil, Mexico,... thu hút sự quan tâm và tham gia của gần 1,7 triệu học sinh, sinh viên. Tại Việt Nam, cuộc thi Cùng bạn kiến tạo tương lai - Solve For Tomorrow 2020 là sân chơi dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên được Samsung tổ chức nhằm khuyến khích các bạn trẻ tận dụng khoa học công nghệ để đưa ra các giải pháp giải quyết những vấn đề của địa phương.

Cuộc thi năm nay nhận được số lượng bài dự thi lớn chưa từng có

Năm nay cũng là năm Solve For Tomorrow đã tạo nên bước đột phá mới nhằm thúc đẩy khả năng phát triển của các bạn trẻ và khuyến khích các bạn tiếp cận gần hơn với công nghệ Robotics thông qua khóa đào tạo trực tuyến 4.0 do Samsung tổ chức. Từ nền tảng đó, các bạn học sinh được thỏa sức sáng tạo, biến những ý tưởng thành sản phẩm mang tính thực tế cao. Vượt qua sự khó khăn do Covid-19, các học sinh và giáo viên vẫn được cập nhật hơn 100+ video bài giảng về Tư duy Thiết kế, Phương pháp nghiên cứu khoa học và Kỹ năng mềm, cùng nhiều tình huống thực hành sinh động, cho phép người học tự làm chủ kiến thức theo khả năng và tốc độ của bản thân. Chính nhờ nền tảng kiến thức vững chắc đó, dù ở độ tuổi 12 - 18, các bạn thí sinh đều thể hiện được trí sáng tạo và khả năng phát triển ý tưởng của riêng mình.

Các đội thi bước tiếp vào vòng 2 với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy cô

Với sức hút từ đề tài thú vị và khóa đào tạo trực tuyến hữu ích, quy mô của cuộc thi năm 2020 đã mở rộng ra toàn quốc, thu hút 11,531 học sinh đến từ 262 trường tham gia - gấp 31 lần so với số thí sinh năm 2019. Sau khi kết thúc vòng sơ khảo, Solve For Tomorrow đã đạt được số lượng bài kỷ lục: gần 400 bài thi từ các đội thi trên khắp nước với đa dạng các đề tài khác nhau, thể hiện sự độc đáo và tính sáng tạo. Sau khi xem xét và đánh giá, ban giám khảo của Solve For Tomorrow đã chọn ra 40 đề tài bước tiếp vào vòng 2, điểm chung của các đề tài này là đều mang đến giá trị thực tiễn, tạo ra ảnh hưởng tích cực đến cho cộng đồng, sử dụng triệt để khả năng của Robotics để mang đến giải pháp tối ưu giải quyết các vấn đề từ xã hội, môi trường, giáo dục cho đến y tế và sức khỏe.

Ở khu vực miền Bắc, các bạn đã gây ấn tượng với những đề tài mang tính kiến tạo tương lai như: Robot hỗ trợ bác sĩ - y tá trong công tác chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện của đội The Flame (Hà Nội), Thiết kế ACS - Robot máy đo thân nhiệt và rửa tay tự động từ đội ACS - Robot (Sơn La), Sử dụng công nghệ AI trong công tác đảm bảo an toàn cho học sinh ở nhà trường từ team TS (Hà Nội),…

Các đội tận dụng công nghệ để hiện thực hóa ý tưởng của mình đối với cộng đồng

Đồng hành cùng khu vực miền Bắc, các đội thi miền Nam cũng không kém cạnh với những đề tài độc đáo, giải quyết tối ưu những vấn đề của địa phương hiện nay như: Gậy thông minh hỗ trợ người khiếm thị và người già từ team Student and Science (Đồng Tháp), robot hỗ trợ bệnh nhân mắc Covid-19 từ Bến Tre hay Chế tạo robot cứu người gặp tai nạn cháy nổ đối với nhà thấp tầng từ đội thi Fago (TP.HCM) và các đề tài ấn tượng khác. Dựa vào bối cảnh y tế hiện nay, một đội thi gồm các bạn trẻ ở Bến Tre đã mang đến ý tưởng ứng dụng công nghệ để tạo ra robot hỗ trợ người mắc bệnh, giảm áp lực cho bệnh viện tiền tuyến và góp phần nâng cao nhân lực trong cuộc chiến với dịch bệnh.

Ở vòng tiếp theo, các đội thi sẽ tham gia kỳ tập huấn tập trung ở hai khu vực lớn: Hà Nội và TP.HCM. Trong kỳ tập huấn đợt này, các đội thi sẽ được trang bị thêm những kiến thức tốt nhất để có thể hiện thực hóa những ý tưởng độc đáo của mình và chuẩn bị cho vòng thuyết trình trực truyến gửi đến các ban giám khảo. Trận Chung Kết và Lễ trao giải sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 28.11.2020.