YouTube cho Android và iOS thêm bổ sung thẻ Explore

Khi cuộn qua nguồn cấp dữ liệu Explore, người dùng cũng sẽ thấy các phần như Creator on the Rise và Artist on the Rise. Công ty nói rằng phần này có là nơi cung cấp các nhà sáng tạo mới và nghệ sĩ mới nổi để người dùng khám phá.