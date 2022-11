Công ty 4 Oranges trao tặng 400 suất học bổng cho học sinh hiếu học Long An

Trong suốt 16 năm qua, Công ty 4 Oranges Co., Ltd. đã và đang đồng hành tài trợ học bổng cho các em học sinh, sinh viên hiếu học tại tỉnh Long An. Tính đến nay, đã có hơn 6.200 suất học bổng và 5.000 mũ bảo hiểm, ba lô học sinh được trao tặng đến các em học sinh hiếu học tỉnh Long An, với tổng kinh phí đã trao trên 18 tỉ đồng.

Năm nay, Công ty 4 Oranges Co., Ltd. tiếp tục phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Long An trao 400 suất học bổng cho học sinh hiếu học trên địa bàn toàn tỉnh, tổng giá trị học bổng là 1,4 tỉ đồng. Trong đó 300 suất cho học sinh THPT trị giá mỗi suất 3.000.000 đồng; 100 suất cho sinh viên đỗ vào đại học, cao đẳng năm 2020 kỳ thi THPT quốc gia và sinh viên đang học ở các trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, trường Cao đẳng Sư phạm Long An và trường Cao đẳng nghề Long An trị giá mỗi suất 5.000.000 đồng.

Đại diện UBND tỉnh Long An cho biết ông đánh giá cao về hoạt động trao học bổng cho học sinh sinh viên hiếu học thường niên này của Công ty 4 Oranges. Từ khi đến Long An, Công ty 4 Oranges Co., Ltd. sản xuất kinh doanh rất hiệu quả và góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội Long An “Cũng như đã có một nhã ý hết sức tốt đẹp, lo cho công tác xã hội, nhất là lo cho công tác đào tạo các thế hệ, tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Long An và cả nước nói chung”.

Trong suốt 16 năm qua, Công ty 4 Oranges Co., Ltd. đã và đang đồng hành tài trợ học bổng cho các em học sinh, sinh viên hiếu học tại tỉnh Long An. Tính đến nay, đã có hơn 6.200 suất học bổng và 5.000 mũ bảo hiểm, ba lô học sinh được trao tặng đến các em học sinh hiếu học tỉnh Long An, với tổng kinh phí đã trao trên 18 tỉ đồng. “Hoạt động trao học bổng cho học sinh sinh viên hiếu học Long An của Công ty 4 Oranges trong nhiều năm qua đã tiếp sức, tạo điều kiện cho nhiều học sinh, sinh viên tiếp tục học tập. Vài năm gần đây, mỗi năm, có khoảng 40-60% tân cử nhân, kỹ sư sau tốt nghiệp, quay lại công tác, làm việc trên địa bàn tỉnh Long An. Tạo nguồn nhân lực trẻ, có kiến thức cho tỉnh nhà", ông nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Chalermsak Pimolsri, Phó Tổng Giám Đốc Công ty 4 Oranges Co., Ltd. cho biết: “Vẫn như mọi năm, năm nay chúng tôi tiếp tục tặng 400 suất học bổng với tổng trị giá lên đến 1,4 tỉ đồng cho các em học sinh-sinh viên. Chúng tôi cho rằng giáo dục có vai trò rất quan trọng, là nền tảng và là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của quốc gia, của dân tộc… Vì lẽ đó, trong suốt 16 năm qua, Công ty 4 Oranges Co., Ltd. đã và đang duy trì chương trình tài trợ tặng học bổng cho các em học sinh sinh viên hiếu học với mong muốn hỗ trợ, góp phần tạo cho các em thêm động lực trong học tập và rèn luyện, để thành người có ích cho bản thân và gia đình và xã hội”.





Là một trong 10 học sinh-sinh viên đại diện tham gia lễ trao học bổng, em Nguyễn Tấn Hiếu, học sinh lớp 11 trường PTTH Chuyên Lê Quý Đôn cho biết em sẽ mang học bổng về gửi cho cha mẹ để dành đóng học phí cho năm mới nhưng trước đó: “Em sẽ xin ba mẹ một ít để mua một số sách tham khảo mà em muốn mua từ lâu nhưng chưa có điều kiện”.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay Công ty 4 Oranges Co., Ltd cũng đã tham gia nhiều công tác từ thiện, xã hội như: Tài trợ trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, đi lại khó khăn tại tỉnh Long An; tài trợ các chương trình mổ tim, mổ mắt, xây nhà tình thương, tài trợ áo ấm mùa đông cho đồng bào vùng cao, ủng hộ tiền và hiện vật cho đồng bào lũ lụt, đóng góp vào quỹ phòng chống Covid quốc gia và tài trợ cho một số bệnh viện ở các tỉnh thành khác nhiều máy móc, thiết bị y tế như: Máy trợ thở, xe cấp cứu, dụng cụ y tế,…

Ghi nhận những đóng góp của Công ty 4 Oranges Co., Ltd., UBND Tỉnh Long An và các cấp chính quyền đã trao tặng bằng khen cho Ông Smit Cheancharadpong - Chủ tịch HĐTV, bà La Mỹ Phượng - Tổng Giám Đốc và bằng khen cho Công Ty 4 Oranges Co., Ltd.