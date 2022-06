Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó giám đốc Công an tỉnh, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao bằng khen cho tập thể TMP và đồng thời thay mặt UBND tỉnh Bình Phước, trao bằng khen cho Tổng giám đốc Nguyễn Văn Non.

Là đơn vị quản lý vận hành nhà máy điện, TMP một mặt giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19; mặt khác, luôn chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển lớn mạnh, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, củng cố thế trận an ninh nhân dân phát triển sâu rộng, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sản xuất an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên cho cán bộ công nhân viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Phương Đằng khen ngợi thành tích của tập thể và cá nhân TMP đã đạt được trong công tác Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tổ chức chính quyền TMP tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, phát huy tinh thần tự giác chấp hành và cảnh giác trước các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác an ninh trật tự phù hợp với đặc thù sản xuất điện, vận động các tầng lớp nhân dân bảo vệ an toàn lưới điện, phát hiện, tố giác các hành vi xâm phạm tài sản, vật tư, thiết bị, công trình do công ty đang quản lý vận hành…





Lĩnh hội ý kiến của Phó giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Non phát biểu đáp từ: “Trong buổi lễ hôm nay, TMP vui mừng, tự hào đón nhận thêm phần thưởng của Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Phước trao tặng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Công ty. Thay mặt lãnh đạo Công ty, tôi trân trọng gửi lời cám ơn đến các cấp lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước và lực lượng Công an tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ rất hiệu quả để Công ty chúng tôi đạt được những thành quả ý nghĩa và quan trọng này.Về những ý kiến phát biểu định hướng của Đại tá Nguyễn Phương Đằng, tôi thay mặt lãnh đạo Công ty tiếp thu, lĩnh hội và sẽ bổ sung đầy đủ vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Công ty để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong toàn Công ty”.

Trải qua 27 năm, TMP đã vận hành an toàn liên tục, phát lên lưới điện quốc gia hơn 20 tỉ kWh điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia và phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh miền Đông Nam bộ nói chung, tỉnh Bình Phước nói riêng. Với bằng khen được nhận hôm nay, TMP xem đây là nguồn động viên to lớn, sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và quyết tâm phấn đấu thi đua nhiều hơn nữa để xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Bình Phước và của ngành điện Việt Nam.