Công ty TNHH May Tiến Thuận - lá cờ đầu của Ninh Thuận

Công ty TNHH May Tiến Thuận (Công ty) đóng trên trục đường 16 tháng 4 thuộc P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Hằng năm, Công ty nộp BHXH, BHYT gần 24 tỉ đồng. Bình quân mỗi năm có 3.694 lượt công nhân được thanh toán chế độ (ốm, thai sản, dưỡng sức) với số tiền hơn 5,7 tỉ đồng. Nhiều năm qua, Công ty đã phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành trong các đợt thanh tra, kiểm tra và kiểm toán Nhà nước trên địa bàn và đều được đánh giá tốt. Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức việc chấp hành thực hiện Luật BHXH, BHYT, BHTN, qua đó kịp thời phát hiện sai sót, khắc phục, chấn chỉnh và xử lý, không để xảy ra vi phạm pháp luật, ảnh hưởng quyền lợi của người lao động. Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhập khẩu nguyên, vật liệu gia công sản phẩm của các đơn hàng bị chậm lại. Để ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, trong thời gian chờ nguồn nguyên, vật liệu nhập về, Công ty linh hoạt sử dụng nguồn nguyên liệu dự phòng giúp công nhân việc làm ổn định, các chế độ lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN... được thực hiện đầy đủ.

Theo BHXH Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 600.000 DN, cơ quan, đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 15,1 triệu người lao động. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, với sự đồng hành, phối hợp của các đơn vị sử dụng lao động, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện việc triển khai đúng, đủ, kịp thời các gói hỗ trợ an sinh của Quốc hội và Chính phủ cho người dân, DN tham gia BHXH, BHTN bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Việc DN thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã giúp người lao động được đảm bảo đầy đủ, kịp thời các quyền lợi, chế độ, như: Trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, BHYT… Qua đó giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, gắn bó với DN và tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương.





Đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các đơn vị sử dụng lao động thời gian qua, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các đơn vị sử dụng lao động trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là tạo việc làm và cộng đồng trách nhiệm với ngành BHXH Việt Nam trong việc đảm bảo các quyền lợi an sinh cho NLĐ và nhân dân. Với ý nghĩa đó, Lễ tôn vinh DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I được ngành BHXH Việt Nam tổ chức, với mong muốn đây sẽ là hoạt động thiết thực không chỉ để ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên các DN tiêu biểu, mà từ đó còn tạo sự lan tỏa trong cộng đồng DN về thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.