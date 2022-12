Coway đạt giải về thiết kế tại ‘Sản phẩm tôi yêu’ - Tech Awards 2022

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ giải thưởng Tech Award 2022 - giải thưởng uy tín do VNExpress tổ chức thường niên dành cho các sản phẩm về công nghệ với nhiều chuyên gia trong mảng công nghệ cùng nhiều phóng viên, nhà báo hàng đầu tham gia cố vấn và chấm điểm.

Vượt qua nhiều thương hiệu nổi tiếng khác, Coway đã vinh dự đạt giải thưởng “Máy lọc không khí thiết kế ấn tượng” với sản phẩm Cartridge AP-1019C (P). Đây là sản phẩm máy lọc không khí thế hệ mới được ứng dụng màng lọc Green HEPA độc quyền không chỉ giúp loại bỏ được mạt bụi, tóc, lông động vật, những mùi gây khó chịu như khói thuốc mà còn giúp loại bỏ các hạt bụi và các vi sinh vật gây hại như vi-rút, vi khuẩn Ngoài ra, AP-1019C (P) có thiết kế nhỏ gọn kết hợp cùng màu hồng pastel lạ mắt, phù hợp cho nhiều không gian trong nhà. Đặc biệt hơn, Cartridge AP-1019C là máy lọc không khí có màng lọc có thể tháo rời, giúp việc vệ sinh và thay màng lọc tại nhà trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Có thể nói, sản phẩm Coway Cartridge là trợ thủ đa năng, vừa giúp đảm bảo sức khỏe, vừa giúp nâng tầm tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn.





Theo nghiên cứu do tạp chí y khoa hàng đầu thế giới The Lancet công bố, tỉ lệ mắc cúm tại Việt Nam cao gấp 5 lần so với tỉ lệ mắc cúm trung bình của thế giới. Gần đây, các bệnh nhi nhập viện vì mắc cúm A ngày càng tăng, số lượng người lớn tuổi mắc phải các triệu chứng viêm phổi, suy hô hấp cũng nhiều hơn. Đặc biệt trong thời tiết giao mùa như hiện tại là thời điểm thuận lợi để virus, vi khuẩn sinh sôi và lây lan trong không khí. Bên cạnh đó, đứng trước tình trạng không khí ngày một ô nhiễm, nhu cầu sở hữu các sản phẩm lọc không khí cũng ngày một tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu và tâm lý của người tiêu dùng, Coway - đơn vị hàng đầu về giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống đã mang đến các sản phẩm máy lọc không khí chất lượng cao. Hoạt động với phương châm vì sức khỏe của người tiêu dùng, Coway luôn phát triển và không ngừng cải tiến công nghệ tốt nhất đối với các sản phẩm của mình để phục vụ cho người tiêu dùng tại Việt Nam.