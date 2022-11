Cristiano Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha đến Qatar giữa rắc rối với M.U

Đây là lần thứ 5 Cristiano Ronaldo dự World Cup, cũng có thể là lần cuối trong sự nghiệp, nhưng đang xảy ra nhiều sự cố lớn sau khi siêu sao này có cuộc phỏng vấn gây bão với nhà báo Piers Morgan và sắp bị CLB M.U chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Tình hình phong độ của Cristiano Ronaldo ngay trước World Cup 2022 cũng đang bị nghi ngờ, do thời gian không được thi đấu nhiều ở M.U, anh chỉ ghi 3 bàn cùng có 2 kiến tạo sau 16 trận ở mùa này.





Chưa kể, ở trận chạy đà trước World Cup 2022 cùng tuyển Bồ Đào Nha (thắng Nigeria 4-0) mới đây, Cristiano Ronaldo cũng bất ngờ vắng mặt vì bị đau dạ dày. Trong khi đối thủ sắp gặp là tuyển Ghana không hề dễ chơi, vừa có trận tập huấn hạ Thụy Sĩ 2-0.

Trong các ngày tới tại Qatar, mối quan tâm của Cristiano Ronaldo là tập trung vào đội tuyển Bồ Đào Nha để lấy lại phong độ và chinh phục ngôi vô địch World Cup 2022. Nhưng những rắc rối mà anh vừa gây ra qua cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan được đánh giá có thể gây tác động xấu đến quá trình tập luyện và thi đấu, do khả năng bị CLB M.U áp dụng các hình thức pháp lý chống lại.

Theo tờ The Sun, Cristiano Ronaldo ngoài khả năng bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn còn có thể bị CLB M.U khởi kiện vì đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng. Do đó, một cơn bão ngấm ngầm đang chờ đón siêu sao này ngay tại World Cup 2022 với sóng gió sẽ nổi lên từ sân Old Trafford, nơi anh từng là huyền thoại.