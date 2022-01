Crytek xác nhận trò chơi Crysis 4 đang được phát triển

Theo Engadget, đã gần 15 năm kể từ khi trò chơi Crysis gốc bắt đầu chinh phục những PC mạnh mẽ nhất và một thập kỷ kể từ phần cuối cùng của loạt game được ra mắt. Vừa qua Crytek đã xác nhận rằng phiên bản mới nhất là Crysis 4 đang được phát triển, dù chưa có ngày phát hành dự kiến.

Trong một bài đăng mới trên blog, giám đốc điều hành của Crytek, Avni Yerli nói rằng dù Crysis 4 vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng nhà sản xuất muốn sớm thông báo cho người hâm mộ về phần tiếp theo của loạt game. Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về lộ trình phát triển hoặc thậm chí là năm phát hành dự kiến, nhưng Yerli cho biết sẽ công bố thêm thông tin chi tiết ngay khi có thể.

Crytek cũng tung ra một đoạn trailer ngắn giới thiệu một số hình ảnh của trò chơi cùng với nội dung “Join the journey. Become the hero”. Do còn quá sớm và khá ít chi tiết kèm theo, nên đoạn trailer không thể hiện được cái nhìn cụ thể về lối chơi hoặc cốt truyện của Crysis 4. Vì vậy rất khó để biết được phần mới nhất có tiếp tục các sự kiện của ba phần Crysis gốc trước đó hay sẽ đi theo một hướng khác.





Nhưng có lẽ câu hỏi lớn hơn về Crysis 4 là liệu Crytek có tập trung vào việc cung cấp cho trò chơi đồ họa chất lượng siêu cao hay không. Loạt game Crysis trước đó thường được biết đến với khả năng mang đến thử thách cho những dàn PC cấu hình cao cấp hơn là nội dung câu chuyện hay lối chơi của nó. Trong vài năm sau khi phát hành, Crysis thường được sử dụng làm tiêu chuẩn để kiểm tra hiệu suất của các đời CPU và GPU mới, Crytek thậm chí còn phát hành phiên bản Crysis được làm lại vào năm ngoái có hỗ trợ công nghệ Ray Tracing, HDR và ​​độ phân giải 8K.

Với tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu dự kiến ​​sẽ kéo dài trong suốt năm 2022 và tựa game chưa có ngày phát hành. Việc xây dựng một PC cấu hình khủng để trải nghiệm Crysis 4 ở cài đặt tối đa cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ.