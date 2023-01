CSGT TP.HCM ngăn cô gái miền Tây định nhảy cầu tự tử sáng mùng 4 tết

Sáng 25.1, tức mùng 4 tết, thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT của Phòng vừa kịp thời can ngăn cô gái miền Tây có ý định nhảy cầu tự tử.

Theo đó, lúc 2 giờ 14 phút cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Bình Triệu, thuộc PC08 đi ngang qua cầu Bình Phước 1 thì bất ngờ phát hiện một cô gái đang có ý định nhảy cầu tự tử. Ngay lập tức, CSGT đã kịp thời níu giữ cô gái đồng thời ra sức thuyết phục.

Sau một thời gian động viên, cô gái cũng nguôi lòng, từ bỏ ý định tự tử và cùng CSGT Bình Triệu về trụ sở Công an P.An Phú Đông, Q.12 để làm việc.





Tại trụ sở Công an phường, được biết cô gái tên Trần T.H, sinh năm 1995, quê Tiền Giang, do buồn chuyện gia đình nên có ý định quyên sinh. CSGT Bình Triệu đã bàn giao cô gái trên cho Công an P.An Phú Đông, Q.12 để tiếp tục giải quyết theo quy định.

Trước đó, ngày 21.12.2022, cũng trên cầu Bình Phước 1, CSGT Bình Triệu đã kịp thời can ngăn cô gái sinh năm 1996, quê Bạc Liêu có ý định nhảy cầu tự tử.