CSGT TP.HCM tặng nước, mũ bảo hiểm chất lượng tiếp sức người dân về quê ăn tết

Chiều 18.1 (tức 27 tết), chi đoàn trạm CSGT Tân Túc, Đoàn thanh niên Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Đoàn thanh niên H.Bình Chánh phát nước suối, mũ bảo hiểm chất lượng cho người dân về miền Tây ăn tết.

Theo quan sát, tuyến Quốc lộ 1 hướng về miền Tây những ngày cận tết có nhiều người di chuyển bằng xe máy, đồ đạc lỉnh kỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số người đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, có thể mất an toàn khi tham gia giao thông.

Giữa dòng xe tấp nập, người dân đi qua địa bàn H.Bình Chánh đã được CSGT tặng nước suối, khăn lạnh và tặng mũ bảo hiểm chất lượng đối với những trường hợp đội mũ không đảm bảo an toàn.

Đang cùng vợ chạy xe máy về quê Bạc Liêu ăn tết, anh Võ Văn Toàn được CSGT ra hiệu mời vào trong vỉa hè thông báo vợ anh ngồi phía sau đội nón bảo hiểm không đạt chuẩn khi tham gia giao thông.

Sau khi được giải thích về luật giao thông, CSGT đã tặng nón bảo hiểm mới cho vợ anh Toàn cùng nước suối, khăn lạnh và chúc gia đình anh về quê ăn tết vui vẻ, thượng lộ bình an.





Đại úy Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đoàn Phòng PC08 cho biết, thời điểm này, người dân về quê ăn tết nên giao thông rất đông. Để đảm bảo cho người tham gia giao thông an toàn, các đoàn viên CSGT tổ chức phát khăn lạnh, nước suối và tờ rơi tuyên truyền cho người dân khi về quê ăn tết.

"Chúng tôi cũng tặng nón bảo hiểm cho những trường hợp sử dụng nón bảo hiểm đã quá cũ hoặc không đạt chuẩn để người dân tham gia giao thông về quê một cách an toàn, thông suốt và đón một cái tết đoàn viên cùng gia đình”, đại úy Tiến chia sẻ.

Chương trình cũng được chi đoàn các trạm CSGT Đa Phước, Tây Bắc và các đội CSGT Rạch Chiếc, An Sương, Hàng Xanh, Bình Triệu, An Lạc thực hiện đồng thời tại các cửa ngõ khác như: tuyến Quốc lộ 50 về Long An, tuyến Xa lộ Hà Nội hướng về Đồng Nai, tuyến Quốc lộ 22 hướng về Tây Ninh, tuyến Quốc lộ 13 hướng về Bình Dương và tuyến Quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai,... trong ngày 27 và 28 tết.

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, 14 giờ 30 phút ngày 19.1 (tức 28 tết), CSGT toàn phòng sẽ đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, điều hòa giao thông trên các tuyến đường nhằm đảm bảo trật tự giao thông, giúp người dân về quê đón tết an toàn.