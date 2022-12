Cửa hàng cần sa đầu tiên mở cửa tại New York

Theo Reuters, cửa hàng cần sa được cấp phép đầu tiên ở New York đã khai trương vào ngày 29.12 tại khu dân cư East Village ở Thành phố New York. Cửa hàng thuộc sở hữu của Housing Works, một tổ chức phi lợi nhuận giúp giảm tình trạng vô gia cư và HIV/AIDS.

Housing Works nằm trong số 36 tổ chức và cá nhân đầu tiên được bang New York cấp giấy phép bán lẻ cần sa vào tháng trước.

“Chúng tôi đang ưu tiên khắc phục tác hại, thậm chí là tác hại do chính sách của tiểu bang gây ra. Không phải ngẫu nhiên mà những người bị giam giữ vì tàng trữ và bán ma tuý phần lớn là những người da đen và người Latinh”, ông Chris Alexander, Giám đốc điều hành mới nhậm chức của Văn phòng Quản lý Cần sa bang New York, phát biểu trong một cuộc họp báo tại cửa hàng.

Cửa hàng trên được mở cửa hơn một năm sau khi bang New York chính thức hợp pháp hoá cần sa vào tháng 3.2021. Các nghị sĩ New York quy định cần sa chỉ có thể được bán bởi các nhà bán lẻ được cấp phép và cho người lớn trên 21 tuổi. Những giấy phép đầu tiên sẽ được trao cho các doanh nhân từng bị bắt giữ hoặc kết án liên quan đến cần sa để giúp họ có lợi thế so với các công ty bán lẻ trong thị trường béo bở này. Các nhà bán lẻ cũng chỉ có thể bán cần sa do các nhà sản xuất được cấp phép ở New York trồng và chế biến.

Ban đầu, bang New York hứa sẽ tìm mặt bằng cho cửa hàng và các khoản vay kinh doanh cho những người được cấp phép đầu tiên. Các nhóm phi lợi nhuận làm việc với những người từng bị giam giữ, chẳng hạn như Housing Works, có thể đủ điều kiện nhận một số giấy phép. Tuy nhiên, quá trình này đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến.





Cần sa cũng đã được 20 tiểu bang khác ở Mỹ hợp pháp hoá hoàn toàn. Tuy nhiên, theo luật liên bang, cần sa vẫn là bất hợp pháp. Điều này có thể khiến các nhà cung cấp khó tiếp cận các khoản vay kinh doanh và các dịch vụ ngân hàng khác.

Tại Housing Works, một số loại cần sa được bán với giá từ 20-30 USD cho khoảng 3,5 g. Các điếu cần sa cuộn sẵn tại đây làm từ cần sa do trang trại Florist Farms sản xuất ở ngoại ô New York.

“Đây là thay đổi lớn đối với công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ có thể thuê thêm người”, bà Karli Miller-Hornick, người đồng sáng lập trang trại Florist Farms, cho biết.

Doanh số bán cần sa tại New York sẽ bị đánh thuế ở mức 13,5%. Số thuế này sẽ được dùng cho các trường học, nhà ở công cộng, dịch vụ cai nghiện và dịch vụ sức khỏe tâm thần.