Cục An ninh mạng chỉ đạo xác minh tin đồn ca sĩ Phương Mỹ Chi lộ clip nhạy cảm

Phía nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết đã gửi đơn đến cơ quan chức năng của Bộ Công an về tin đồn nữ ca sĩ này lộ clip nhạy cảm, song Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an chưa tiếp cận lá đơn này.