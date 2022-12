Cục diện các bảng U.21 trước lượt đấu cuối: 8 đội nào sẽ vào tứ kết?

Bảng A: Gay cấn lượt cuối

Cục diện bảng A hiện tại SLNA đang dẫn đầu với 4 điểm, Đà Nẵng thứ nhì 3 điểm, Thanh Hóa 2 điểm xếp thứ 3 và HAGL 1 điểm tạm đứng cuối bảng. Do bảng B đội thứ ba chỉ có tối đa là 3 điểm nên chắc chắn các đội có 4 điểm đã vào tứ kết nên SLNA nghiễm nhiên đã có 1 suất có mặt ở top 8. Vấn đề là họ xếp ở vị trí nào. Căn cứ vào mã số đã sắp sẳn cho các trận tứ kết, chắc chắn SLNA chỉ muốn đứng nhất bảng hoặc thứ ba bảng A để được đá ở sân Vinh, vì nếu đứng nhì bảng thì nguy cơ SLNA sẽ đánh mất lợi thế khi phải di chuyển sang sân Hà Tĩnh để thi đấu. Chính vì thế SLNA cũng phải chơi tập trung ở trận cuối trước HAGL để cố gắng đứng đầu bảng A để chờ gặp đội thứ nhì hoặc thứ ba bảng C ở tứ kết.

Trong khi đó, HAGL cũng phải căng sức thi đấu để quyết lọt vào tứ kết nếu như thắng chủ nhà ở lượt cuối. Đội bóng phố núi chỉ có một con đường buộc phải thắng nếu không sẽ phải chia tay giải. Nếu thắng HAGL trước hết sẽ hơn SLNA ở đối đầu và chờ kết quả trận cùng giờ giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng để biết vị trí của mình ra sao.

Với cặp đấu Đà Nẵng và Thanh Hóa thì đội bóng sông Hàn chỉ cần hòa là chắc chắn vào tứ kết. Họ sẽ xếp nhì bảng nếu như SLNA hòa hoặc thắng HAGL, còn nếu SLNA thua thì khả năng Đà Nẵng sẽ xuống thứ 3 vì 3 đội SLNA, Đà Nẵng và HAGL khi đó cùng 4 điểm tính đối đầu giữa 3 đội thì đội bóng sông Hàn bất lợi nhất. Trong khi đó, Thanh Hóa buộc phải thắng vì nếu hòa chỉ có 3 điểm sẽ bị loại nếu HAGL thắng SLNA hoặc như có đứng trên đội bóng phố núi thì số điểm thấp cộng với hiệu số bằng 0 vẫn có nguy cơ bị đội thứ ba bảng B và C vượt qua.

Bảng B: Nhất bảng ở lại sân Vinh, nhì đi Hà Tĩnh

Hà Nội và Bình Dương sau cùng 2 trận thắng với 6 điểm đã sớm lọt vào tứ kết, vấn để là 2 đội sẽ dưỡng chân cho các trụ cột ở trận đối đầu nhau vào chiều 22.12 để chuẩn bị cho bán kết hay bung sức để tìm một kết quả có lợi trong việc xếp hạng nhất hay nhì. Nếu nhất bảng sẽ ở lại sân Vinh đá tiếp không phải di chuyển, còn nhì bảng bắt buộc phải đến Hà Tĩnh cách hơn 50 km thi đấu. Chính vì vậy cả Hà Nội và Bình Dương đều sẽ tính sao cho thuận lợi nhất.

Đội của HLV Phạm Minh Đức đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trước Bình Dương nên chỉ cần hòa là đứng đầu bảng và sẽ chờ gặp đội thứ ba hoặc nhì bảng A. Trong khi Bình Dương muốn ở lại Vinh tranh tứ kết thì buộc phải bung sức thắng Hà Nội. Vì nếu hòa hoặc thua, đội bóng đất Thủ phải di chuyển qua Hà Tĩnh và nhiều khả năng sẽ gặp đội nhất hay nhì bảng C có lợi thế đã quen sân nên sẽ có chút thiệt thòi. Vì thế trận này ngỡ không căng nhưng có thể sẽ không khoan nhượng, nếu đội bóng thủ đô tung vài dự bị vào coi chừng phải di chuyển đi Hà Tĩnh.

Trong khi đó Học viện Nutifood đang đánh mất chính mình sau 2 trận thua giờ chỉ còn biết trông mong vào một chiến thắng đậm để tranh suất vé vớt thứ 3 trước Khánh Hòa ở lượt cuối. 2 trận vừa rồi, đội bóng của thầy Giôm chỉ có thể tự trách mình khi trận đầu để thua Hà Nội do sự kém hiệu quả ở hàng tấn công, còn thất bại trước Bình Dương là do phung phí cơ hội, sút hỏng phạt đền và để thua ngược vì sự mất tập trung của hàng thủ.

Học viện Nutifood giờ chỉ hy vọng vượt qua Khánh Hòa và cầu mong cho đội thứ ba của 2 bảng A và C đừng có 4 điểm thì mới đi tiếp chứ không thì sẽ phải rời giải sớm. Nếu điều đó xảy ra thì cũng giống như Viettel năm rồi đội ĐKVĐ sớm dừng chân sau vòng bảng. Còn với Khánh Hòa họ cũng giống Học viện Nutifood cũng phải cố gắng thắng đậm trong trận đối đầu trực tiếp và mong đội thứ ba ở bảng A hoặc C không có quá 3 điểm. Xem ra cửa rất hẹp nhưng còn nước còn tát nên BTC buộc phải cho đá cùng giờ với các trận tranh chấp vé thứ ba bảng C để xem các bên so kè nhau như thế nào.





Bảng C: Phép tính nào cho Gia Định và Hà Tĩnh

Gia Định đang gây bất ngờ lớn nhất tại VCK U.21 năm nay khi sớm giành quyền vào tứ kết và họ sẽ tự định đoạt vị trí nhất hoặc nhì bảng của mình trong trận cuối gặp đồng chủ nhà Hà Tĩnh. Do tình hình bảng C hiện nay ngoài Gia Định 6 điểm thì thứ tự xếp hạng còn lại là Viettel 3 điểm, Hà Tĩnh 3 điểm và Đồng Tháp 0 điểm. Nếu Viettel thắng Đồng Tháp thì thắng, hòa hay thậm chí thua 1 bàn, đội bóng của HLV Huỳnh Nhật Thanh vẫn đứng đầu bảng B (vì nếu có đồng điểm với Hà Tĩnh và Viettel thì vẫn đứng trên do hơn đối đầu), nếu thua 2 bàn sẽ xuống nhì bảng (thua hiệu số đối đầu với Hà Tĩnh).

Nhưng dù là nhất hay nhì bảng gì thì Gia Định cũng ở lại sân Hà Tĩnh để thi đấu không phải di chuyển và họ chỉ còn chờ xem gặp đội nhì hay thứ ba bảng B. Tương tự Hà Tĩnh nếu thắng Gia Định trận cuối cùng sẽ vào tứ kết, có thể nhất hoặc nhì bảng và cũng sẽ ở lại sân nhà thi đấu. Việc Hà Tĩnh thắng Gia Định là điều có thể xảy ra vì đội bóng đến từ TP.HCM có thể sẽ dưỡng chân cho các trụ cột. Hà Tĩnh chỉ đánh mất mình nếu không thắng Gia Định khi đó nguy cơ họ sẽ xuống thứ ba bảng C qua sân Vinh thi đấu sẽ gặp nhiều khó khăn.

Còn với Viettel họ buộc phải thắng Đồng Tháp để chắc suất vào tứ kết, nhưng thầy trò HLV Bùi Văn Đông cũng chưa hoàn toàn hết hy vọng nếu thắng Viettel. Vì khi đó Đồng Tháp sẽ hơn đối đầu để xếp trên Viettel và nếu thắng 2 bàn mà Gia Định cũng thắng Hà Tĩnh nữa thì biết đâu đội bóng Tây Nam bộ còn vươn lên cả vị trí thứ nhì (3 đội cùng 3 điểm tính đối đầu, Đồng Tháp nếu thắng Viettel 2 bàn có thể sẽ xếp nhì bảng).

Do vậy cuộc chạy đua vé thứ nhì và ba ở bảng C cũng còn gay cấn và nó cũng tương tự với việc Học viện Nutifood ở bảng B cũng đang chạy đua chiếc vé này. Chính vì vậy dựa trên tình hình sân bãi ở Vinh và Hà Tĩnh, BTC đã sắp xếp lại lịch đấu đảm bảo công bằng cho các đội trong việc tranh chấp các ngôi thứ khi bảng B và C đá cùng ngày với thông báo số 7 (đính kèm).