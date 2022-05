'Cực phẩm' game nhập vai Nhật Bản Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim chính thức ra mắt

Kết thúc đợt thử nghiệm cuối tháng 4 vừa qua, tựa game Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim “chính chủ Falcom” đã sẵn sàng ra mắt game thủ Việt trong diện mạo hoàn chỉnh nhất. Những cuộc phiêu lưu của Adol đã mở ra, thế giới Ys trứ danh 30 năm tuổi của Nhật Bản nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam và 5 nước Đông Nam Á.

Bước vào thế giới Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim, người chơi sẽ được chiêm ngưỡng những khung cảnh thơ mộng cùng tạo hình nhân vật đậm chất anime - một trong những niềm tự hào của xứ sở mặt trời mọc. Phần “nghe” của tựa game này cũng hút hồn không ít người chơi nhờ bộ soundtrack chất lượng cao, thay đổi phù hợp với từng map hay hoạt động, làm cho cảm giác trải nghiệm game trở nên sống động hơn. Ngoài ra, phần lồng tiếng “chuẩn Nhật” với sự thể hiện của các seiyuu (diễn viên lồng tiếng) gạo cội cũng sẽ mang đến cảm giác sống động như đang theo dõi một bộ anime đặc sắc.

Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim sở hữu hệ thống nhân vật đặc sắc với 4 hệ và 8 hệ chức. Game cũng đã hé lộ hệ nhân vật thứ 5 - Samurai, dự kiến sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Ngay từ trước khi bắt đầu trò chơi, game thủ sẽ được “hướng dẫn” lựa chọn hệ chức sao cho phù hợp nhất với phong cách chơi game của mình. Yếu tố này đã khiến nhiều game thủ thích thú ngay từ đợt thử nghiệm, bởi người chơi có thể nhanh chóng nắm bắt được các hệ chức trong game thay vì chỉ đọc những dòng giới thiệu.





Điểm đặc sắc nhất của dòng game Ys - gameplay cổ điển nhưng lôi cuốn – sẽ được giữ lại trọn vẹn trên phiên bản mobile này. Người chơi có thể chủ động tạo ra combo chiêu thức yêu thích của mình, nhưng cũng cần linh động và nhạy bén trong suốt quá trình chiến đấu để có thể phản xạ kịp thời. Chuỗi hoạt động PVP, PVE trải dài trong ngày sẽ là cơ hội rèn luyện kỹ năng và tăng gắn kết với đồng đội (khi cùng tham gia phó bản). Hệ thống Thẻ Hồn và Thú Cưng trong game cũng sẽ là “trợ thủ” đắc lực cho người chơi trong chuyến phiêu lưu kỳ thú này.

Ngoài ra, Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim còn mang đến trải nghiệm thú vị với hệ thống tính năng “xã hội” y như trong đời thực. Người chơi có thể đến Quán Trà tán gẫu hoặc tương tác với các NPC để tăng thiện cảm và nhận thưởng, mở khóa các cốt truyện và kỹ năng mới. Hệ thống Gia Viên đồ sộ cũng là yếu tố khiến game thủ thích thú và dành nhiều thời gian tìm hiểu.

Với những khác biệt của một tựa game “chuẩn Nhật” giữa rừng MMORPG quen thuộc, cùng tinh hoa 30 năm kinh điển của JRPG, Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim sẽ mang đến làn gió mới cho game thủ Việt, hứa hẹn làm sôi động hơn nữa không khí mùa hè 2022 đang đến rất gần.

Ngay bây giờ, game thủ đã có thể tham gia vào chuyến phiêu lưu của Adol trong thế giới Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim tại https://ys.onelink.me/ZfJN/q18i3wdx. Đừng quên cập nhật thông tin mới nhất về tựa game này tại https://ys6.vnggames.com và tham gia cộng đồng Ys 6 Mobile - The Ark of Napishtim tại https://www.facebook.com/ys6.vnggames.vn.