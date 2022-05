'Cực phẩm màn ảnh Thái Lan' Tor Thanapob tái xuất với phim mới

Một show triển lãm nghệ thuật ấn tượng với sự góp mặt của dàn sao siêu hot Đen Vâu, Văn Mai Hương, Hoàng Dũng… là những gì người ta nhớ về Sống Gallery được phát độc quyền trên TV360. Không ngạc nhiên, khi chương trình này đã giúp TV360 “ẵm” giải BSI Awards danh giá, hạng mục The Best Use of Technology in Social Media Marketing.