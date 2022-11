Cùng Be khám phá 1001 cách hưởng ứng World Cup trên khắp thế giới!

Kỳ so tài hấp dẫn giữa 32 đội bóng đến từ khắp các châu lục chính thức khởi động, dù là một fan bóng đá cuồng nhiệt hay chỉ đơn giản là người xem bóng đá theo trào lưu… tất cả đều đang háo hức đón chờ những trận cầu hấp dẫn nhất thế giới.

Từ không khí đang dần nóng lên tại Việt Nam năm nay…

Hòa chung sự trông chờ những màn trình diễn đỉnh cao từ các đội bóng mạnh nhất thế giới, tại con phố Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, nhiều cửa hàng cũng nhập thêm lô hàng quần áo của các đội tuyển để phục vụ người hâm mộ. "Chúng tôi đã tân trang lại cửa hàng và mua thêm một số quần áo, phụ kiện để phục vụ. Trang phục thi đấu của các đội tuyển trên thế giới đều có như: Brazil, Argentina, Anh, Pháp, Italy. Lượng bán cũng khá hơn, nhiều hơn" - chủ một cửa hàng chia sẻ.

Ai cũng có lý do riêng để chờ đợi những trận cầu đỉnh cao sắp sửa diễn ra. Mùa World Cup đã tới, người hâm mộ trên khắp thế giới đang bước vào những ngày ăn, ngủ cùng bóng đá. Tận hưởng World Cup một cách lành mạnh cùng với sự trợ giúp đắc lực của Be chính là cách không ít fan hâm mộ bóng đá tạo nên những ký ức đẹp về môn thể thao vua cho riêng mình.

Với Đình Nam (25 tuổi, Hà Nội), anh cùng nhóm bạn trẻ lên kế hoạch cùng nhau trải nghiệm không khí tuyệt vời từ các sân cỏ Qatar như mọi năm. "Mỗi mùa World Cup đến, bọn mình sẽ đến một nhà bạn nào đấy và tổ chức ăn uống, theo dõi trên tivi. Mình rất thích Messi nên sẽ cổ vũ đội Argentina" - Nam cho hay.

Khác với Nam, anh Khang (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về lý do luân phiên chọn dịch vụ beBike, beCar để tận hưởng mùa bóng lăn hết mình mà vẫn đảm bảo an toàn: “Tôi có thói quen xem bóng bên ngoài, và chọn đặt xe công nghệ thay vì tự di chuyển. Bởi những ngày đó đường phố khá đông đúc, lượng xe cộ lưu thông trên đường lớn. Hơn nữa, nếu mình lỡ quá chén với anh em trong lúc cổ vũ thì không thể tự lái xe được. Chưa kể có trận kết thúc khuya, đôi khi cảm xúc vui buồn lẫn lộn thì nhờ các bác tài đưa mình về nhà là cách đảm bảo nhất”.

…đến niềm vui chung toàn thế giới!

Ngay tại Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022, đã đầu tư 300 tỉ USD cho 7 sân vận động hoành tráng, 20.000 phòng khách sạn, 1 tàu điện ngầm cùng gần 2.000 km đường mới. Đây không chỉ là sự đầu tư cho niềm vui chung của Thế Giới, mà còn là sự hứa hẹn cho những kế hoạch kinh tế cầu tiến của nước này.





Còn tại Brazil, đất nước của vũ điệu Samba, các cổ động viên thể hiện tình yêu bóng đá với những bức vẽ sinh động và nhiều sắc màu trên mặt đường hay ở các bức tường của tòa nhà trên khắp đất nước.

Còn ở Paris, thủ đô nước Pháp, chính quyền thành phố Paris từng thiết lập một khu vực fan-zone với sức chứa khoảng 9 vạn người tại quảng trường Champs-de-Mars, tương đương sức chứa của sân vận động quốc gia Pháp, để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận chung kết.

Trong khi đó, người Nhật nổi tiếng với những màn cổ vũ nhiệt tình và độc lạ nhất. Cổ động viên Nhật Bản không chỉ ghi lại nhiều dấu ấn trên sân đấu với những màn hóa trang có “1-0-2”, mà còn thông qua sự tử tế khi sẵn lòng ở lại dọn sạch sân cỏ sau mỗi trận bóng.

