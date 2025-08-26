Cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của VTC do nợ thuế quá hạn

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (Chi cục Hải quan khu vực III) vừa có Quyết định 250 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Cụ thể, cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH một thành viên giải pháp công nghệ truyền thông VTC (VTC); mã số thuế 0102226239; địa chỉ tại 65 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội (địa chỉ cũ, nay thuộc phường Vĩnh Tuy, Hà Nội); địa chỉ nhận thông báo thuế: C3-Lô 15 đô thị Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (nay thuộc phường Định Công, Hà Nội) mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 để thi hành thu đủ tiền còn thiếu của Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.

Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản doanh nghiệp là một trong những biện pháp thu hồi nợ thuế được cơ quan hải quan áp dụng ẢNH: TN

Lý do bị cưỡng chế, theo cơ quan hải quan, doanh nghiệp chưa nộp khoản tiền nợ quá hạn 90 ngày vào Ngân sách nhà nước theo Thông báo số 935 của Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.

Số tiền bị cưỡng chế là 590.169 đồng. Trong đó, tiền chậm nộp thuế nhập khẩu của tờ khai hải quan số đăng ký từ ngày 2.8.2022 là 546.453 đồng; tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng của tờ khai hải quan là 43.716 đồng.

Quyết định cũng yêu cầu Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 - có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản đối với số tiền nêu tại Điều 1 của Quyết định này để nộp tiền vào tài khoản số 7111 của Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.



Trường hợp số tiền trên tài khoản của VTC nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực. Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, ngân hàng thông báo cho cơ quan quản lý thuế của Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 22. 8 đến 20.9 năm nay.