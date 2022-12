Cướp tài sản tại TP.HCM chạy trốn về An Giang, trộm thêm 2 xe máy

Chiều 10.12, tin từ Công an H.An Phú (An Giang) đơn vị đang phối hợp Công an Q.11, TP.HCM làm việc với Trần Hoàng Anh (38 tuổi, ngụ H.Tân Châu, Tây Ninh) để làm rõ 2 vụ trộm xe máy trên địa bàn H.An Phú.

Hoàng Anh đang bị Công an Q.11, TP.HCM tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản .

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi thực hiện vụ cướp tài sản của một cô gái trên địa bàn Q.11, TP.HCM, Nguyễn Hoàng Anh bỏ trốn. Ngày 28.11, Hoàng Anh đến thuê phòng trọ tại TT.Long Bình, H.An Phú, An Giang để ở.

Tại đây, do cần tiền tiêu xài, Hoàng Anh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6.12, Hoàng Anh đến ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, H.An Phú. Phát hiện chiếc xe máy BS 67G1-489.58 trị giá 69 triệu đồng để gần khu vực sân bóng đá không người trông giữ, y liền liền đến trộm nhưng bị bị chủ xe phát hiện truy đuổi nên xô ngã xe để thoát thân.





Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 7.12, Hoàng Anh tiếp tục đột nhập vào Trung tâm y tế H.An Phú lấy trộm xe máy BS 67G1-281.05 trị giá 39 triệu đồng rồi chạy đến xã Suối Dây, H.Tân Châu, Tây Ninh cầm được 10 triệu đồng.

Ngày 9.12, tổ trinh sát hình sự Công an Q.11, TP.HCM bắt giữ Hoàng Anh khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại Tây Ninh. Cũng trong ngày 9.12, lực lượng Công an H.An Phú (An Giang) đã phối hợp công an địa phương thu hồi chiếc xe máy BS 67G1-281.05 Hoàng Anh lấy trộm mang đến cầm tại Tây Ninh.