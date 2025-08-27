Manh động cầm búa tấn công bảo vệ, xông vào tiệm kim hoàn ở Đà Nẵng

Đêm 26.8, một người đàn ông cầm vật giống búa đến trước một trung tâm kim hoàn trên đường Núi Thành, (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) tấn công vào đầu nhân viên bảo vệ, sau đó xông vào bên trong đập tủ trang sức.

Cướp tiệm kim hoàn tại Đà Nẵng: Manh động cầm búa tấn công bảo vệ

Theo người dân tại hiện trường, sau khi nghe tiếng truy hô của nhân viên bảo vệ, người dân thấy người đàn ông đập tủ trang sức nên đã dùng thanh sắt chắn cửa không cho nghi phạm đi ra.

Tuy nhiên, người đàn ông cao to đã mở được cửa kính và đi bộ rời khỏi hiện trường.