Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Manh động cầm búa tấn công bảo vệ, xông vào tiệm kim hoàn ở Đà Nẵng
Video Thời sự

Manh động cầm búa tấn công bảo vệ, xông vào tiệm kim hoàn ở Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
27/08/2025 05:30 GMT+7

Người đàn ông cao lớn xông vào trung tâm kim hoàn, cầm búa tấn công vào đầu nhân viên bảo vệ, đập vỡ tủ trang sức rồi rời đi.

Đêm 26.8, một người đàn ông cầm vật giống búa đến trước một trung tâm kim hoàn trên đường Núi Thành, (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) tấn công vào đầu nhân viên bảo vệ, sau đó xông vào bên trong đập tủ trang sức.

Cướp tiệm kim hoàn tại Đà Nẵng: Manh động cầm búa tấn công bảo vệ

Theo người dân tại hiện trường, sau khi nghe tiếng truy hô của nhân viên bảo vệ, người dân thấy người đàn ông đập tủ trang sức nên đã dùng thanh sắt chắn cửa không cho nghi phạm đi ra.

Tuy nhiên, người đàn ông cao to đã mở được cửa kính và đi bộ rời khỏi hiện trường.

- Ảnh 1.

Người dân dùng thanh sắt chắn cửa, ngăn không cho nghi phạm tẩu thoát nhưng bất thành

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Tin liên quan

Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị giam giữ đòi tiền chuộc ở TP.HCM

Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị giam giữ đòi tiền chuộc ở TP.HCM

3 công dân Hàn Quốc đã bị một nhóm đối tượng do người Trung Quốc cầm đầu đưa sang Việt Nam, sau đó bị giữ trái pháp luật tại một chung cư ở phường Lái Thiêu (TP.HCM) để đòi tiền chuộc.

Khám phá thêm chủ đề

cướp tiệm kim hoàn Cướp Tiệm Vàng manh động cướp Đà Nẵng tấn công bảo vệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận