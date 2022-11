Cựu nghị sĩ Brazil có 55 con bị kết tội ra lệnh giết chết chồng

Cựu nghị sĩ Flordelis dos Santos de Souza (61 tuổi), cũng là một ca sĩ nhạc phúc âm nổi tiếng, hôm 13.11 còn bị kết tội cho những tội ác liên quan khác, trong đó có việc cố đầu độc chồng bà là ông Anderson do Carmo bằng cyanua ít nhất 6 lần trước khi ra đầu thú và dàn xếp vụ sát hại ông.

Ông Do Carmo (42 tuổi), đã bị bắn nhiều phát vào tháng 6.2019 khi trở về ngôi nhà mà vợ chồng ông đã chia sẻ với hàng chục đứa con của họ ngay bên ngoài thành phố Rio de Janeiro.

Flávio, con trai của bà Flordelis, đã bị kết án 33 năm tù vào năm ngoái vì nổ súng và người anh nuôi Lucas Cezar đã bị tuyên án 7 năm vì giúp mua vũ khí giết người, một bản án được giảm vì Cezar đã hợp tác với cảnh sát.

Bốn người khác, bao gồm một người con ruột và một người con nuôi khác, đã bị kết án tù vào đầu năm nay trong một vụ án dính tới tôn giáo, người nổi tiếng và chính trị mà đã gây xôn xao khắp thế giới.

Trong phiên tòa tuần trước, các luật sư của bà Flordelis lập luận rằng thân chủ của họ không biết gì về tội ác do những người muốn bảo vệ bà thực hiện để giúp bà tránh tình trạng lạm dụng tình dục và thể chất bị nghi do ông Do Carmo gây ra.

Một thẩm phán đã bác bỏ những lập luận trên, khẳng định bà Flordelis là người lên kế hoạch cho việc thực hiện tội ác trông giống như một vụ cướp.





Theo tòa án, bà Flordelis đã ra lệnh giết chết ông Do Carmo "vì nạn nhân kiểm soát chặt chẽ tài chính gia đình và quản lý xung đột một cách cứng nhắc, từ chối đối xử ưu đãi với [bạn bè] thân thiết nhất của cựu nhà lập pháp theo cách gây tổn hại cho các thành viên khác trong gia đình”.

Con gái của bà Flordelis là Simone Rodrigues cũng đã bị kết án 31 năm, 4 tháng và 20 ngày tù giàm vì tội cố giết chết ông Do Carmo. Hai con khác của bà Flordelis và một cháu gái được tha bổng về tội giết người và cố giết người.

Bà Flordelis sinh ra và lớn lên ở Jacarezinho, một khu ổ chuột thuộc Rio de Janeiro, nơi bà bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình trong thập niên 1990 và gặp Do Carmo khi ông này còn trong độ tuổi vị thành niên. Cặp đôi này đã cùng nhau thành lập một nhà thờ và trở nên nổi tiếng vì có một gia đình lớn với 55 người con, phần lớn trong số đó là con nuôi.

Hàng ngàn người thường xuyên lui tới 9 nhà thờ nơi bà Flordelis hát, và bà xuất hiện trên truyền hình như một tấm gương của một người mẹ tận tụy.

Bà đã tận dụng sự nổi tiếng đó để tìm kiếm một chiếc ghế ở quốc hội vào năm 2018, giành được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ ứng cử viên nào khác ở Rio de Janeiro và gia nhập chính phủ mới của Tổng thống cực hữu khi đó Jair Bolsonaro.

Tuy nhiên, các nhà điều tra kết luận ngay sau khi ngồi vào ghế quốc hội, bà Flordelis bắt đầu âm mưu loại bỏ ông Do Carmo. Bà đã bị tước quyền miễn trừ đối với nghị sĩ vào tháng 6.2021, mở đường cho việc xét xử bà, theo The Guardian.