Đã lộ diện những gương mặt vào vòng chung kết U.19

Niềm vui của Khánh Hòa sau khi ghi bàn Minh Trần

Cái tên đầu tiên chắc 100% là Hoàng Anh Gia Lai ở bảng C khi thắng tiếp trận thứ 5 trước Lâm Đồng 1-0 (bàn thắng do Nguyễn Hoàng Thắng số 3 ghi phút thứ 3) và trở thành đội duy nhất trong tất cả các đội tham dự vòng loại giải U.19 thắng cả 5 trận tuyệt đối trước Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Khoảng cách của thầy trò Chu Ngọc Cảnh với đội xếp nhì là Khánh Hòa (thắng Phú Yên 3-0 với cú đúp của Nguyễn Tiến Vũ và 1 bàn của Võ Ngọc Hải) là 5 điểm và với đội thứ ba là Lâm Đồng đến 7 điểm. Trên lý thuyết phải còn ít nhất 2 trận nữa để HAGL hoàn tất thủ tục đầu bảng, nhưng thực tế với những gì đã thể hiện thì sẽ không thể có bất ngờ nào xảy ra để ngăn những đứa trẻ của bầu Đức đến VCK.



Pha tấn công của U.19 HAGL (phải) trước Lâm Đồng MINH TRẦN

Trong khi đó, chiếc vé thứ 2 ở bảng này vẫn là cuộc tranh chấp gay go giữa bộ ba Khánh Hòa (10 điểm), Lâm Đồng (8 điểm) và mới nhất có thêm Bình Định (6 điểm). Sau chiến thắng đậm 5-0 trước Kon Tum do Phan Thanh Khiết ghi cú đúp và 3 bàn còn lại do Khánh Duy, Ngọc Trương và Tuấn Anh ghi, HLV trưởng đội bóng đất võ Phan Tôn Quyền tự tin khẳng định: "Còn nước còn tát, chúng tôi sẽ nỗ lực đến phút cuối để tranh chấp vé thứ 2. Lượt đi chúng tôi thua cả Khánh Hòa lẫn Lâm Đồng nhưng lượt về sẽ khác, chúng tôi sẽ quyết tâm đòi nợ".

Trong khi đó, HLV Đặng Đạo vẫn chưa thật an tâm dù Khánh Hòa đã giành lại ngôi thứ 2. Cựu tuyển thủ quốc gia này cho biết: "Lượt về Khánh Hòa sẽ chạm trán Bình Định ngay vòng đầu và đó sẽ là trận bản lề để quyết định cơ hội đi tiếp hay không của chúng tôi. Vì vậy vị trí tạm thời này chỉ là niềm vui nhỏ bởi áp lực vẫn còn ở phía trước".

HLV Phan Tôn Quyền của Bình Định tự tin "còn nước còn tát" MINH TRẦN

Sau HAGL, 2 đội bóng được xem là hơn 90% cơ hội dự VCK là Bình Dương và Bình Phước ở bảng D. Cả 2 cùng có 13 điểm (thắng 4 hòa 1) và đã bỏ xa đội thứ 3 là TP.HCM đến 6 điểm. Ngoại trừ trận hòa nhau trực tiếp thì cả 2 đội đều thắng hết 4 đối thủ còn lại trong bảng, mới nhất là Bình Phước thắng Đồng Nai 1-0 do Lê Văn Hùng ghi còn Bình Dương đè bẹp Bình Thuận đến 6-0 do 2 cú đúp của Nguyễn Hữu Hoài Phong và Cao Nguyễn Anh Quân cùng 2 bàn của Nguyễn Đăng Dương và Nguyễn Đức Thịnh. Tình hình này thật khó cho đội thứ 3 là TP.HCM (hòa Tây Ninh 0-0) giành ngôi của 1 trong 2 đội này nên việc có mặt ở VCK của Bình Dương và Bình Phước chỉ còn là thời gian.

Nguyễn Đăng Dương (99) ghi cú đúp vào lưới Thanh Hóa Quỳnh Nga

Niềm vui của Đăng Dương ghi bàn cho Viettel Quỳnh Nga

Cái tên thứ 4 nhiều khả năng sẽ có mặt ở VCK là Viettel sau khi thắng Thanh Hóa 3-1 để dẫn đầu bảng A với 13 điểm. Tiền đạo Nguyễn Đăng Dương lập cú đúp và bàn còn lại do Hữu Tuấn ghi. Chiến thắng này giúp chủ nhà Viettel chỉ cần hoàn tất thêm 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận còn lại ở lượt về là sẽ có cơ hội để nâng cao danh hiệu tại VCK. Đối thủ xếp ngay phía sau là đương kim vô địch Hà Nội có 11 điểm cũng có hơn 60% cơ hội vào VCK khi thắng tiếp Hải Phòng 2-0 ở lượt cuối. Ngoài bàn đá phản của hậu vệ đội bóng đất cảng thì tiền vệ Nguyễn Trung Thành ghi bàn còn lại.

Ở bảng này Thanh Hóa bị tuột lại đáng tiếc khi thua 2 trận gần nhất nên buộc phải nỗ lực nhiều ở lượt về. Một đội bóng khác cũng đang lăm le hy vọng là Công an Hà Nội đã vươn lên áp sát Thanh Hóa và đe dọa cả Hà Nội.

Trận U.19 Hà Nội (giữa) vượt qua Hải Phòng QUỲNH NGA

Ngoài 4 cái tên gần như chắc suất này, triển vọng sáng sủa thuộc về chủ nhà bảng B PVF khi thắng Nam Định 2-0 do Anh Tuấn ghi cả 2 bàn vươn lên đánh chiếm ngôi đầu bảng. Bất ngờ ở bảng này là Đà Nẵng vươn lên mạnh mẽ khi quật ngã Huế 3-0 do Thanh Hùng, Thanh Nhân và Văn Thọ ghi để giành ngôi nhì trên cả Nam Định và đẩy SLNA tụt xuống thứ tư. Dù vậy vé nhì ở bảng này sẽ còn gay go một khi SLNA siết lại để bật lên thì sẽ đe dọa cả Đà Nẵng lẫn Nam Định.

Ở bảng E, An Giang và Đồng Tháp cùng có 8 điểm cũng phần nào hy vọng lọt vào VCK nhưng cũng chưa phải đã yên tâm khi Long An bám sát phía sau nhờ trận thắng sát nút Tiền Gang 1-0 do Bùi Nguyễn Chí Trung ghi phút 90. HLV Lương Quốc Bảo của Long An tự tin rằng chỉ cần giành 1 trận thắng trước An Giang hay Đồng Tháp ở lượt về thì tình thế sẽ đảo lộn.

HLV Lương Quốc Bảo (phải) tự tin cùng Long An sẽ soán vị trí của An Giang hoặc Đồng Tháp DƯƠNG THU

Xếp hạng bảng A

XH Đội bóng Trận T H B BT BB HS TV TĐ Điểm 1 VIETTEL 5 4 1 0 15 2 13 13 0 13 2 HÀ NỘI 5 3 2 0 11 4 7 11 1 11 3 THANH HÓA 5 3 0 2 9 7 2 14 0 9 4 CÔNG AN HÀ NỘI 5 2 1 2 6 5 1 19 0 8 5 QUẢNG NGÃI 5 1 0 4 1 15 -14 9 0 3 6 HẢI PHÒNG 5 0 0 5 0 9 -9 0 0 0

XH Đội bóng Trận T H B BT BB HS TV TĐ Điểm 1 PVF 4 2 2 0 9 3 6 8 0 8 2 SHB ĐÀ NẴNG 4 2 1 1 6 2 4 6 2 7 3 NAM ĐỊNH 4 2 0 2 2 4 -2 9 0 6 4 SÔNG LAM NGHỆ AN 4 1 1 2 5 7 -2 7 0 4 5 THỪA THIÊN HUẾ 4 1 0 3 2 8 -6 2 2 3

XH Đội bóng Trận T H B BT BB HS TV TĐ Điểm 1 HOÀNG ANH GIA LAI 5 5 0 0 9 1 8 1 0 15 2 KHÁNH HÒA 5 3 1 1 13 3 10 4 0 10 3 LÂM ĐỒNG 5 2 2 1 7 5 2 10 1 8 4 BÌNH ĐỊNH 5 2 0 3 8 10 -2 4 0 6 5 PHÚ YÊN 5 1 1 3 5 8 -3 8 1 4 6 KON TUM 5 0 0 5 0 14 -14 5 1 0

XH Đội bóng Trận T H B BT BB HS TV TĐ Điểm 1 BÌNH DƯƠNG 5 4 1 0 13 2 11 3 1 13 2 BÌNH PHƯỚC 5 4 1 0 9 2 7 7 0 13 3 TP.HCM 5 2 1 2 6 5 1 6 0 7 4 TÂY NINH 5 1 2 2 5 6 -1 7 1 5 5 BÌNH THUẬN 5 0 2 3 2 12 -10 2 1 2 6 ĐỒNG NAI 5 0 1 4 0 8 -8 6 0 1