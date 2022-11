Đà Nẵng: Công khai cơ sở bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo PCCC

Trước đó, Công an TP.Đà Nẵng đã có kế hoạch tổng rà soát kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an.

Từ ngày 15.10 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã chủ trì, ra quân triển khai đối với những cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và khu dân cư.

Qua đó, Công an TP.Đà Nẵng đã tạm đình chỉ, đình chỉ nhiều cơ sở do vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ.

Danh sách các cơ sở bị xử lý tại Q.Sơn Trà có khách sạn: Sunflower (nút giao phía Đông cầu sông Hàn), cửa hàng Điện Máy Xanh (Lô A8 đường Võ Văn Kiệt, P.An Hải).





Tại Q.Hải Châu có khách sạn One Star (3 Phạm Phú Thứ, P.Hải Châu 1). Tại Q.Thanh Khê có Tòa nhà Hải Vân Palace (đường Nguyễn Văn Linh), cửa hàng gas Đức Hải (50-52 Nguyễn Công Hãng, P.An Khê), Q.Liên Chiểu có karaoke Alo (K34/1 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc).

Tại H.Hòa Vang có 2 cơ sở là Công ty TNHH TM-DV Hà Giang (thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn), Karaoke Kitty (thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến).

Các cơ sở này được yêu cầu khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và cứu nạn cứu hộ, sau khi chấn chỉnh mới tiếp tục hoạt động.