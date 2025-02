Đà Nẵng: Đột kích, bắt nghi phạm in tiền giả

Ngày 19.2, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) bàn giao vụ in tiền giả trên địa bàn cho Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền. Nghi phạm Đinh Xuân Hoàng Thịnh (30 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ, khởi tố về hành vi sản xuất, tàng trữ tiền giả.

Trước đó, từ nguồn tin người dân cung cấp về biểu hiện bất thường của một người tại khu dân cư, khuya 14.2, Công an P.Hòa Hiệp Nam bắt quả tang Đinh Xuân Hoàng Thịnh đang sản xuất tiền giả tại nhà.

Nhóm sản xuất tiền giả lãnh án hồi tháng 5.2024 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ tang vật gồm: 1 laptop, 3 máy in màu, 1 máy ép ảnh và 75 triệu đồng tiền giả đã thành phẩm, cùng nhiều phôi in tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.



Qua điều tra ban đầu, Đinh Xuân Hoàng Thịnh khai nhận mua máy móc trên qua mạng xã hội, tự "nghiên cứu" cách thức in tiền giả và "thử nghiệm sản xuất" trong 3 tháng trước đó.

Mục đích của Thịnh là mang tiền giả đi tiêu thụ nhưng đã bị ngăn chặn. Hiện vụ việc tiếp tục được Công an TP.Đà Nẵng mở rộng điều tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng từng triệt xóa đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn với các kỹ thuật đơn giản.

Thiết bị, máy móc trong vụ làm tiền giả bị công an phát hiện năm 2022 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và các bị can trong vụ án. Sau đó, TAND TP.Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Trần Văn Miên (37 tuổi, ở TT.Năm Căn, Cà Mau) tù chung thân, Nguyễn Như Phú (54 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) 20 năm tù, Nguyễn Thị Cẩm Duyên (37 tuổi) 18 năm tù, Huỳnh Hoàng Thương (20 tuổi) 12 năm tù và Huỳnh Thị Thúy Hằng (49 tuổi, cùng ở Q.7, TP.HCM) 14 năm tù cùng về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

HĐXX cũng tuyên phạt Đoàn Văn Dương (36 tuổi) 14 năm tù, Hồ Văn Tiện (37 tuổi, cùng ở H.Thăng Bình, Quảng Nam) 7 năm tù cùng tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.