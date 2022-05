Đại tá Bùi Ngọc Giáp được bổ nhiệm làm Trưởng ban chuyên đề Công an TP.HCM

Ngày 19.5, Công an TP.HCM tổ chức Lễ công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đại tá Bùi Ngọc Giáp giữ chức Trưởng ban chuyên đề Công an TP.HCM. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25.5.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Trần Đức Tài, phó giám đốc Công an TP.HCM, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Bùi Ngọc Giáp. Phó giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu đại tá Bùi Ngọc Giáp nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng Ban biên tập chuyên đề Công an TP lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mặt công tác của đơn vị theo các nghị quyết, kế hoạch đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.