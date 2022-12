Đại tá Lê Quang Đạo giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM

Chiều 22.12, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng tham mưu (PV01) Công an TP.HCM giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Buổi lễ do thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an công bố và trao quyết định bổ nhiệm đại tá Lê Quang Đạo giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM.





Đại tá Lê Quang Đạo (46 tuổi) quê quán tỉnh Quảng Ngãi, học tập và trưởng thành tại tỉnh Ninh Thuận; được đào tạo tại Trường đại học An ninh nhân dân; trình độ thạc sĩ luật - Trường đại học Luật TP.HCM; cao cấp lý luận chính trị...

Tháng 9.2021, đại tá Lê Quang Đạo giữ chức Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM. Trước đó, ông là Trưởng phòng an ninh đối nội (PA02) Công an TP.HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Lê Quang Đạo gửi lời cảm ơn đến sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó.

Như vậy, hiện nay, Công an TP.HCM có 5 phó giám đốc gồm: thiếu tướng Trần Đức Tài, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, đại tá Mai Hoàng và đại tá Lê Quang Đạo.