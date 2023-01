Đại úy công an giúp chàng trai gốc Việt tìm thấy mẹ ruột trước thềm năm mới

Hành trình tìm kiếm vô vọng

Đại úy Nguyễn Hồng Duy, cán bộ Công an P.Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), thuật lại: Sáng 18.12.2022, một người đàn ông ngoại quốc dẫn con trai đến trụ sở công an phường nhờ tìm lại gia đình cho anh này. Người bố nuôi tên Philip Marshall (65 tuổi, quốc tịch Mỹ), thanh niên đi cùng là Stephen Marshall (tên Việt là Vương Minh Thắng, 28 tuổi).

Năm 1994, khi anh Thắng chưa đầy một tuổi, vì hoàn cảnh, mẹ anh đã gửi anh vào làng trẻ SOS. Cũng trong năm này, ông Philip đến nhận nuôi anh Thắng và đưa về Mỹ, giấy tờ mang theo chỉ có chút thông tin cho biết anh Thắng có mẹ là Vương Thị Vượng (địa chỉ tại 22A Giếng Mứt, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) và có một người anh trai.

Ông Philip đến địa chỉ 22A Giếng Mứt, tuy nhiên bà Vượng đã bán nhà và chuyển đi nơi khác. Sau đó ông đi khắp nơi, ở đâu có đồn công an là vào nhờ giúp đỡ; hai cha con tạm trú ở một khách sạn trên địa bàn P.Hàng Trống.

“Thời điểm trình báo, anh Thắng không nói được tiếng Việt do xa quê từ nhỏ. Do tôi cũng nói được tiếng Anh, nên biết được anh Thắng từng là lính thủy đánh bộ, sau đó ra làm ca sĩ tự do tại tiểu bang Hawaii, Mỹ”, đại úy Duy cho hay.

“Ông Philip nói thoạt đầu Thắng cũng không muốn đi vì tốn kém, còn ông bị bệnh tim nên cũng phải cân nhắc. Sau khi điều trị sức khỏe tốt hơn, ông đã đặt vé sang Việt Nam vì sợ nếu mình mất đi thì Thắng không còn người thân. Nhưng khi đến nơi tìm không ra nên rất thất vọng”, đại úy Duy kể.

Nói về lý do đưa con về Việt Nam, ông Philip chia sẻ với đại úy Duy rằng từ nhỏ anh Thắng nhiều lần hỏi “tại sao mọi người đều giống bố mà lại không giống con?”. Điều này khiến ông day dứt và quyết tâm cho con về tìm mẹ. Trước tình cảm của người cha nuôi đưa con đi nửa vòng trái đất tìm mẹ, anh Duy tự nhủ sẽ cố hết sức giúp tìm lại gia đình cho Thắng.





Giọt nước mắt hạnh phúc

Nhận lời giúp đỡ, đại úy Duy đã nhờ những mối quan hệ trong ngành cũng như bạn bè rà soát, 2 ngày sau, ngày 20.12.2022, anh biết bà Vượng đang trú tại Q.Hoàng Mai (Hà Nội). Ngay lập tức, anh liên hệ nhờ Công an Q.Hoàng Mai hỗ trợ. Ngày 21.12.2022, anh nhận được thông tin về anh trai của Thắng (tên Tuấn) nên đã liên hệ và mời Tuấn đến Công an P.Hàng Trống. “Tuấn nói có nghe mẹ kể về việc có em trai và gửi vào làng trẻ, từ đó không có thông tin”. Được đại úy Duy thông báo, hai cha con ông Philip liền hủy chuyến đi Sa Pa để ở lại chờ tin vui.

Ngày 22.12.2022, Công an P.Hàng Trống mời ông Philip, anh Thắng đến để gặp anh Tuấn và bà Vượng. Tại đây, ban đầu ông Philip rất thận trọng, sợ có nhầm lẫn. Tuy nhiên, đại úy Duy đã giải thích, đối chiếu thông tin giấy tờ nhận nuôi, căn cước công dân của anh Tuấn, bà Vượng. Hai bên sau đó đã ôm chầm nhận nhau trong hạnh phúc. “Giúp ông Philip thực hiện nguyện vọng, tôi cũng thấy vui và hạnh phúc. Hiện tôi vẫn lưu số điện thoại của ông Philip và Thắng. Tôi nghĩ rằng mình đã có thêm 2 người bạn”, anh Duy nói.

Tại Công an P.Hàng Trống, ông Philip và anh Thắng đã viết thư cảm ơn, gửi đại úy Duy và công an phường đã giúp ông tìm lại gia đình cho con nuôi. “Tôi xin cảm ơn rất nhiều, những người bạn Việt Nam đáng mến của tôi, các bạn là những người tuyệt vời”, ông Philip viết.

Thiếu tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó trưởng công an P.Hàng Trống, nói đây là điều tuyệt vời mà đại úy Duy và Công an P.Hàng Trống dành cho hai bố con vị khách Mỹ ngay trước thềm năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão sắp đến.