Đắk Lắk: Phát hiện 14 người nhiễm Covid-19 về từ các tỉnh thành phía nam

Ngày 4.10, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong hơn 2 ngày qua, có 6.469 người dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành phía nam. Lực lượng y tế tỉnh đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tất cả những người này, ghi nhận 14 trường hợp có kết quả dương tính Covid-19, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR.

Thống kê của cơ quan chức năng, trong số công dân trở về Đắk Lắk lần này, có 627 người đã được tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19; 3.866 người đã được tiêm 1 mũi vắc xin; 1.976 người chưa được tiêm vắc xin và có 764 công dân từng là F0 đã điều trị bệnh Covid-19 xuất viện.





Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, cùng thời gian trên, có khoảng 8.000 công dân của các địa phương khác từ các tỉnh, thành phía nam đi qua địa bàn Đắk Lắk. Tỉnh cũng đã sử dụng 13 xe ô tô chở gần 800 người đi bộ của các tỉnh khác từ cầu 14 (giáp Đắk Nông) đến cầu 110 trên QL14 để bàn giao cho tỉnh Gia Lai.

Sáng 4.10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh phía nam. Tại cuộc họp, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, cho rằng trong những ngày tới, số công dân về tự phát sẽ tăng mạnh so với dự kiến, do đó yêu cầu các đơn vị chức năng chủ động phân loại công dân ngay tại chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ vào tỉnh. Đồng thời, các địa phương trong tỉnh cử lực lượng để tiếp nhận và đưa công dân về ngay bằng xe ô tô chở người và phương tiện hoặc đưa dân về bằng xe máy, có công an dẫn đường.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố ngay khi đưa công dân về địa phương phải tổ chức phân loại và thực hiện test nhanh, kịp thời phát hiện các trường hợp F0, F1 để có biện pháp điều trị, cách ly y tế phù hợp. Đối với công dân đã tiêm vắc xin Covid-19 (cả 1 và 2 mũi) sẽ phải thực hiện cách ly y tế tại gia đình 14 ngày. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về công tác quản lý thực hiện cách ly tại gia đình của công dân.