Đắk Nông: Bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất H.Đắk Mil

Chiều 30.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với ông Đặng Thái Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất H.Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, bị can Sơn liên quan đến sai phạm tại dự án khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, H.Đắk R’lấp). Thời điểm này, bị can Sơn đang công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, vào năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng. Trong đó, hơn 1.500 tỉ đồng từ nguồn vốn của T.Ư, còn lại của địa phương.

Tháng 9.2015, UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định phê duyệt dự án trên và ấn định thời gian thực hiện từ 2015 - 2017. Tuy nhiên, dự án này liên tiếp chậm tiến độ do các sai phạm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và bị sạt lở nghiêm trọng.





Sau đó, UBND tỉnh Đắk Nông gia hạn tiến độ của dự án đến năm 2023 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện một số khu vực của dự án như đường, bờ kè, hàng rào bị đổ sập, hư hỏng. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông xác định dự án này đã 5 lần sụt lún nghiêm trọng...

Hiện vụ án trên đang được Công an tỉnh Đắk Nông mở rộng điều tra.