Đám cháy trên thảo nguyên

Nhưng như đã từng thấy ở một số nước thuộc Liên Xô trước đây, sự việc nhỏ có thể trở thành biến cố chính trị lớn. Đến nay, Kazakhstan vốn được coi tương đối yên bình và ổn định. Vì thế, bạo lực và hỗn loạn leo thang trong những ngày vừa qua khiến bên ngoài bất ngờ.

Sau Belarus, Kazakhstan được nhìn nhận là quốc gia độc lập hình thành từ nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây có quan hệ gắn kết nhất với Nga, tham gia Liên minh Thuế quan Á - Âu với Nga và cùng với Nga là thành viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể. Có thể thấy Kazakhstan quan trọng với Nga về địa chiến lược và an ninh cũng như chính trị thế giới không khác gì Belarus. Khi trước, Nga đưa cảnh sát đến Belarus giúp chính phủ nước này xử lý khủng hoảng. Ở Kazakhstan bây giờ, lực lượng chung của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể đang đảm nhiệm sứ mệnh vừa nêu.

Các nước láng giềng của Kazakhstan lặng lẽ theo dõi diễn biến và xem phía Nga sẽ hành động như thế nào. EU cũng quan tâm đến không kém bởi muốn tìm kiếm ở Kazakhstan hiện tại có mầm mống của một kiểu cách mạng màu nào đấy hay không và để kịp thời ngăn cản Nga xử lý vụ việc hoàn toàn theo chủ định và lợi ích của Nga, không để cho Nga tận dụng dịp này ràng buộc Kazakhstan chặt chẽ hơn vào quỹ đạo chung với Nga.





Dù thế nào thì những gì đang diễn ra ở Kazakhstan cũng báo hiệu phía trước hiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất an, bất ổn về chính trị xã hội đối với đất nước này.