Đám tang trong ngôi nhà đơn sơ của quán quân 'Tài tử miệt vườn'

Thông tin nghệ sĩ cải lương Nguyễn Chí Tâm đột ngột qua đời hôm 6.12 khi đang đi diễn ở Tây Ninh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, thương xót.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền chia sẻ với Thanh Niên, cô bàng hoàng khi nghe vợ quán quân Tài tử miệt vườn báo tin dữ. Nữ nghệ sĩ kể, trước khi mất cả hai có nhắn tin với nhau, Nguyễn Chí Tâm bày tỏ ước nguyện mong muốn được cô nhận làm đệ tử. Ngọc Huyền có ý định khi trở về Việt Nam vào khoảng cuối tháng 12, cô sẽ làm tiệc để nhận Nguyễn Chí Tâm làm đệ tử. Nhưng dự định giờ không thể thực hiện được khiến nghệ sĩ cải lương xót xa.

Trong khi đó, ca sĩ Thy Nhung cũng ngỡ ngàng khi nghe tin nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm mất do tai nạn giao thông. Nữ ca sĩ cho biết từng hát phụ diễn cho anh tại cuộc thi Tài tử miệt vườn. "Đời người sao ngắn ngủi vô thường. Em bàng hoàng khi nghe tin vợ anh báo anh đã mất do tai nạn giao thông. Em và mọi người thương vợ chồng anh có hoàn cảnh khó khăn, khi anh chăn vịt và ở nhờ trên một mảnh đất hoang với một cái chòi nhỏ mong nuôi vợ, nuôi con mới còn ít tuổi. Giờ anh đã đi rồi, em xin kính tiễn anh an nghỉ về nơi miền cực lạc và bên kia hãy cầu nguyện cho hai mẹ con chị được cuộc sống bình an và nhiều may mắn hơn nha", cô chia sẻ.

Thương cho hoàn cảnh của đồng nghiệp, Thy Nhung đăng tải trên trang cá nhân kêu gọi sự ủng hộ của mọi người để lo chi phí mai táng cho Nguyễn Chí Tâm cũng như phần nào hỗ trợ những người ở lại. "Được sự cho phép của gia đình, Nhung mong cả nhà hãy cùng chung tay giúp đỡ anh Nguyễn Chí Tâm về nơi cõi Phật được nhiều bình yên và thanh thản...", nữ ca sĩ viết.





Một nguồn tin của Thanh Niên có mặt tại tang lễ của Nguyễn Chí Tâm không khỏi buồn lòng khi chứng kiến hoàn cảnh của nghệ sĩ xấu số. Người này kể: "Theo lời của gia đình, Chí Tâm đi hát bằng xe máy, đang trên đường từ Tây Ninh về thì gặp tai nạn giao thông. Hoàn cảnh của Tâm rất khổ, ngay cả căn nhà đang tổ chức tang lễ cũng là nhà của mẹ ruột vì nhà của hai vợ chồng là căn nhà lá, ở ngoài ruộng rất khó đi. Người nhà nói anh vốn là trụ cột chính của gia đình, nuôi mẹ, vợ đang mắc bệnh tim và một con nhỏ 4 tuổi".

Nguồn tin kể thêm, dù đám tang của nghệ sĩ Nguyễn Chí Tâm chỉ tổ chức trong ngôi nhà gạch đơn sơ nhưng rất ấm cúng vì đông người tới viếng. Nhiều bạn bè, hàng xóm có mặt để thắp hương, nói lời tiễn biệt anh. Ai cũng bày tỏ niềm thương xót khi anh qua đời ở tuổi 44.

Theo thông tin từ cáo phó, nghệ sĩ cải lương Nguyễn Chí Tâm qua đời ngày 6.12, hưởng dương 44 tuổi. Lễ nhập quan diễn ra sáng 7.12, an táng ngày 9.12 tại Nghĩa trang Rừng Ông, Đức Hòa, Long An.

Chí Tâm xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Anh từng gặp thất bại trong cuộc hôn nhân đầu, cộng với công việc làm ăn thua lỗ khiến anh suy sụp hoàn toàn. Suốt thời gian dài, Chí Tâm phải phiêu bạt làm thuê làm mướn và gặp được người vợ hiện tại. Cả hai xây dựng gia đình từ căn nhà lá, được hàng xóm thương tình người cho cái bàn, chiếc chiếu, tấm tôn... để dựng lên. Sau khi giành quán quân cuộc thi Tài tử miệt vườn 2019, Chí Tâm vẫn miệt mài đi làm thuê, thỉnh thoảng đi hát để duy trì cuộc sống và niềm đam mê đờn ca tài tử.