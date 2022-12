Đàm Vĩnh Hưng 'cháy' hết mình suốt 4 tiếng trong liveshow riêng hoành tráng ở Hạ Long

Hạ Long là điểm diễn thứ hai của The Portrait - chuỗi show âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng cùng các ca sĩ khách mời nổi tiếng khác, dự định kéo dài qua nhiều tỉnh thành khác sau show đầu tiên ở Hà Nội hồi tháng 10.2022.

Giữ đúng lời hứa không lặp lại chính mình, Mr Đàm đã có nhiều thay đổi trong cách biên tập âm nhạc, dàn dựng sân khấu, trang phục… để phác hoạ chân dung âm nhạc của mình một cách rõ nét nhất, nhưng mới mẻ, lôi cuốn. “Cũng là The Portrait nhưng cách mình kể chuyện phải khác, bê nguyên xi như show trước đi diễn từ nơi này qua nơi khác, tôi không làm được”, giọng ca Xin lỗi tình yêu khẳng định. Chính vì vậy, Mr Đàm chiêu đãi khán giả trong show The Portrait Hạ Long nhiều khoảnh khắc ấn tượng mà trước đó chưa từng diễn ra trong live concert ở Hà Nội.

Tiếp sau đó, Đàm Vĩnh Hưng "ôn lại" thanh xuân cùng khán giả với loạt hit Đành thôi người ơi, Tiếng gió xôn xao, Vùng trời bình yên, Tình ơi xin ngủ yên, Anh vẫn biết, Bình minh sẽ mang em đi… của anh từ hơn 20 năm trước.

Tiếp sau đó, Đàm Vĩnh Hưng chuyển mình qua một chương mới trong hình ảnh một giọng ca máu lửa nhưng đã tiết chế, tinh tế hơn khi song ca cùng diva Mỹ Linh trong mashup Bên em là biển rộng - Một ngày mùa đông – Cho em một ngày.

Điểm độc đáo của Đàm Vĩnh Hưng trong The Portrait live concert là khi anh thể hiện đến 10 mashup trong tổng số 34 phần trình diễn không ngơi nghỉ suốt 4 tiếng đồng hồ liên tục với nhiều thể loại, vừa hát vừa nhảy.

Đây cũng chính là điểm mà ca sĩ Lệ Quyên đã bày tỏ sự hâm mộ, thán phục dành cho sự sáng tạo, sự cống hiến hết mình của đàn anh. “Nói thật anh Hưng quá giỏi, quý vị có đếm được có bao nhiêu mashup trong show này không ạ? Thực hiện các mashup đòi hỏi ca sĩ phải biết kết hợp, phối các bài với nhau và còn phải nhớ bài. Anh Hưng quá tuyệt vời và Quyên phải thực sự học hỏi rất nhiều”, nữ hoàng phòng trà chia sẻ.

Tiếp sau đó, Lệ Quyên tiếp tục mang đến cho The Portrait ca khúc Trái tim tổn thương vừa phát hành gần đây và Sương lạnh chiều đông.

Vị khách mời tiếp theo là ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng cùng giọng ca Say tình thể hiện một mashup ấn tượng gồm những ca khúc nhạc xưa: Tôi đưa em sang sông - Mười năm tình cũ – Rong rêu – Tình hờ.





Ngoài pop, bolero, remix thì những bản nhạc trữ tình cũng là một thế mạnh của Mr Đàm khi anh có thể “xâm chiếm” trái tim khán giả bằng cách hát cảm xúc, ấm áp. Bản phối sang trọng càng khiến cho giọng hát của hai ca sĩ thăng hoa.

Thêm một khoảnh khắc đặc biệt trong The Portrait Hạ Long là khi Mr Đàm mời giọng hát “bản sao khiếm thị” Phạm Bá Hồng lên song ca cùng mình. Đây là fan của nam ca sĩ nhưng không may bị mù và phải mưu sinh hằng ngày bằng cách bán tăm bông, hát rong. Câu chuyện của anh Bá Hồng đã được chia sẻ rất nhiều trên truyền thông và mạng xã hội thời gian qua.

Nhờ Đàm Vĩnh Hưng và các anh, chị em thân thiết của Mr Đàm quyên góp tiền, mà Bá Hồng đã thực hiện được cuộc phẫu thuật mắt, hiện đã nhìn thấy rõ hơn để thuận tiện trong việc sinh hoạt. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật mắt, Bá Hồng bày tỏ mong muốn được hát với ân nhân của mình, như cách để anh cảm ơn Mr Đàm và khán giả, nên Đàm Vĩnh Hưng đã nhận lời ngay; và càng ý nghĩa hơn khi để Bá Hồng xuất hiện bất ngờ trong concert của mình. Đây là cũng là điểm nhấn của The Portrait Mr Đàm, khi anh là một trong những gương mặt năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng suốt hơn 20 năm qua.

Mr Đàm cũng là người hiếm khi cover nhạc của đồng nghiệp hay của các đàn em, nhưng trong The Portrait Hạ Long, anh đã "phá lệ" trình diễn Sợ yêu, Cá rô, Buồn làm chi em ơi. Trong số đó, ca khúc Cá rô của nhóm nhạc The Cassette là điều không ai nghĩ tới Đàm Vĩnh hưng sẽ hát, và kể cả nhóm The Cassette khi nhận được lời ngỏ của Mr Đàm cũng hoàn toàn bất ngờ. “Đây là bài hát gần đây Hưng rất thích, Hưng thích tới nỗi nghe xong trong một event ở Đà Nẵng, về nhà là Hưng học lời và thu âm liền, vì giai điệu và lời hát quá tích cực, dễ thương. Các em trẻ sau này có quan điểm nghệ thuật riêng nên Hưng cũng đã tốn nhiều tâm sức để thuyết phục các em cho mình hát, nhưng rất cảm ơn vì các em đã đồng ý. Và Hưng muốn hát bài này dành tặng cho con trai của mình”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

The Portrait” Hạ Long diễn ra trước thềm giáng sinh nên Mr Đàm cũng đã dụng công mang cả rừng thông đến FLC Hạ Long để trang trí. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn thể hiện chuỗi bài hát dành riêng cho mùa đông tặng cho khán giả như Chờ đông, Bài thánh ca buồn, Hai mùa Noel...

Concert kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ và Đàm Vĩnh Hưng đã luôn giữ được phong độ đỉnh cao trong suốt chương trình khi liên tục vừa hát vừa nhảy. Mr Đàm khép lại chương trình bằng chuỗi những ca khúc nhạc điện tử EDM sôi động Yêu em cả trong giấc mơ, Anh lo cho em hết, Giới hạn nào cho chúng ta. Gần 1.000 khán giả cũng đã ở lại đến phút cuối để hoà giọng và chúc mừng cho Mr Đàm đã có thêm một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp với The Portrait.