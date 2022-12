Dàn sao ‘đổ bộ’ buổi ra mắt ‘Avatar: The Way of Water’ tại Việt Nam

Sau 13 năm chờ đợi, phần tiếp theo của siêu phẩm Avatar mang tên Avatar: The Way of Water bắt đầu đổ bộ phòng vé Việt bằng buổi ra mắt hoành tráng tại TP.HCM vào tối 14.12. Nhiều sao Việt như: Lý Hải, Trương Quỳnh Anh, Karik, Harry Lu… đồng loạt xuất hiện tại sự kiện để ủng hộ “bom tấn” mới nhất của đạo diễn James Cameron.

Quảng cáo





Avatar: The Way of Water lấy bối cảnh ở hành tinh Pandora nhiều năm sau các sự kiện ở phần đầu tiên ra mắt hồi 2009. Lúc này, cặp nhân vật chính Jake Sully - Neytiri đã có tổ ấm hạnh phúc bên 4 người con đáng yêu. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của họ nhanh chóng bị đe dọa khi người trái đất đã trở lại Pandora với một lực lượng lớn hơn nhằm xóa sổ người Na’vi và xây dựng ngôi nhà mới cho nhân loại. Mục tiêu hàng đầu của họ là tiêu diệt Jake Sully - lãnh đạo phe kháng chiến. Hiểm họa mới ập đến buộc Jake phải đưa gia đình rời bộ tộc của mình để vươn ra biển cả, tìm kiếm sự giúp đỡ của một bộ tộc hùng mạnh nơi đây…

Trước khi chính thức đổ bộ phòng vé toàn cầu, Avatar: The Way of Water nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn sau buổi công chiếu đầu tiên tại London (Anh). Hôm 12.12 vừa qua, tác phẩm gây chú ý khi nhận đề cử Phim chính kịch hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất (dành cho James Cameron) tại buổi công bố đề cử giải Quả cầu vàng lần thứ 80.

Quảng cáo

Avatar: The Way of Water (tựa Việt: Avatar: Dòng chảy của nước) có suất chiếu sớm từ ngày 15.12 tại các rạp trên toàn quốc.