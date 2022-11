Dân vùng chiến sự Ukraine chuẩn bị gì trước mùa đông lạnh lẽo không điện, không gas?

Làng Huliaipole nằm trong khu vực Zaporizhzhia mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Ngôi làng đã từng bị pháo kích nhưng hiện vẫn do phía Ukraine kiểm soát. Ở đây điều kiện sống rất khó khăn và không có điện.

Bà Natalia (60 tuổi) đang sống trong một tầng hầm cùng với một số người hàng xóm của mình. Mặc dù chật chội nhưng bà nói rằng tầng hầm đã giúp họ sống sót.

Khi rất nhiều hạ tầng năng lượng bị hư hại do các cuộc không kích của Nga, cái lạnh và tuyết đang khiến nhiều người lo sợ. Các nhân viên cứu trợ đã cung cấp bếp củi dùng cho mùa đông, khi nhiệt độ thường giảm xuống dưới 0 độ C. Nước sạch mà người dân sử dụng do đội cứu hỏa cung cấp, hoặc lấy từ giếng nước trong làng. Dân làng vẫn còn khí đốt, nhưng bà Natalia cho biết họ phải dùng tiết kiệm.





Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn 4,5 triệu người đang trong tình trạng không có điện để sử dụng. Các nhà cung cấp năng lượng đã thực hiện cắt điện luân phiên để tránh tình trạng quá tải, trong khi tăng tốc nỗ lực sửa chữa.

Kỹ thuật viên Serhii Batalov đang bận rộn làm việc tại một một ngôi làng ở Kherson, chỉ cách tiền tuyến khoảng 5 km. Dân làng cho biết họ đã không có khí đốt trong khoảng 3 tháng nay.

Anh Batalov nói: "Chúng tôi làm việc trong những điều kiện khác nhau, kể cả khi đang có pháo kích".

Anh chỉ cố gắng sửa chữa nhanh và hiệu quả nhất có thể.