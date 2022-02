Đánh bại Burkina Faso, Senegal vào chung kết Cúp bóng đá châu Phi

Với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, Senegal chơi áp đảo đối thủ Burkina Faso. Thế nhưng, kẻ phá bĩnh Burkina Faso chứng tỏ không phải ngẫu nhiên họ xuất hiện ở trận bán kết. Đội bóng bị đánh giá thấp này chơi kiên cường, phòng ngự chắc chắn suốt 45 phút hiệp 1 khiến cho Senegal gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Burkina Faso đã không gặp may do thủ môn Herve Koffi dính chấn thương phải đưa thủ thành dự bị Farid Ouedraogo vào thay thế. Không yên tâm ở vị trí người gác đền khiến cho Burkina Faso không còn được sự tự tin như trước. Ưu thế hoàn toàn thuộc về Senegal ở hiệp 2 và họ đã tăng tốc để có 2 bàn thắng ở phút 70 và 76 do công Abdou Diallo và Idrissa Gueye.





Nỗ lực của Burkina Faso giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 82 do công Blati Toure, nhưng sau đó 5 phút, siêu sao Mane đang chơi cho Liverpool tỏa sáng để ấn định chiến thắng 3-1 đưa Senegal vào chơi trận chung kết.