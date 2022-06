Danh ca Khánh Ly: Bây giờ tôi còn tiếc nuối điều gì thì hơi quá

Tối muộn 15.6, danh ca Khánh Ly vừa từ Mỹ trở về Hà Nội. Đây là lần đầu danh ca trở về Việt Nam kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát năm 2020. Khánh Ly cho biết bà rất hạnh phúc khi thấy được nhiều người hâm mộ chào đón. “Trên suốt chuyến bay dài, dù mệt nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy háo hức vì nghĩ đến những đêm diễn sắp tới, tôi sẽ được gặp lại khán giả yêu quý trên quê hương của mình”, bà chia sẻ.

Tâm sự về tình hình sức khỏe và cuộc sống ở Mỹ sau 2 năm trải qua dịch Covid-19, nữ danh ca chia sẻ bà may mắn khi sức khỏe của mình vẫn tốt. Ở tuổi 77, giọng ca ghi dấu ấn với dòng nhạc Trịnh thấy mình vẫn còn nhanh nhẹn, dẻo dai. Hiện tại, dù tình hình dịch đã ổn định nhưng các chương trình sinh hoạt văn nghệ vẫn chưa thể trở lại bình thường như trước. Chính vì thế, Khánh Ly cũng không thể đi diễn nhiều. Thỉnh thoảng, nữ danh ca hát ở những chương trình riêng, trong phạm vi nhỏ hoặc của gia đình. Khoảng thời gian rảnh, bà thích chăm sóc nhà cửa, cây cảnh.

"Chắc cũng không cần nhiều thời gian để suy nghĩ vì thật ra ở tuổi này cũng chẳng còn gì để suy nghĩ. Mỗi khi rảnh tôi hay dọn vườn, dọn nhà, lo chuyện nhà cửa như bình thường. Tôi cũng chẳng cảm thấy cô đơn gì cả. Mình có con bên cạnh, còn có thêm hai "em bé 4 chân". Tôi cũng có một số bạn bè, ít thôi các bạn trẻ nữa. Như vậy là đủ rồi", bà tâm tình.

Dù không cảm thấy cô đơn song điều nữ nghệ sĩ buồn nhất sau 2 năm đại dịch là chứng kiến sự ra đi của những đồng nghiệp, bạn bè của mình. Với Khánh Ly, mất mát nào cũng khiến bà đau lòng, không nhất thiết phải là người thân của mình. "Bạn bè, kể cả những người mình không quen nhưng khi thấy người ta ra đi mình cũng cảm thấy ngậm ngùi. Chẳng biết nói thế nào, nhưng chắc mỗi con người sinh ra đều có một số mệnh, số phận...", bà bộc bạch.





Trải qua nhiều mất mát, Khánh Ly cho biết hiện tại bà đã bằng lòng với mọi buồn vui quanh mình. Bản thân nữ danh ca cũng không còn điều gì tiếc nuối ở tuổi này. "Một người đi quãng đời gần 80 năm như tôi, nếu giờ này còn tiếc thì tôi thấy hơi quá. Bởi vì mình đã được nhiều lắm rồi, mình cũng đã mất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy mình được quá nhiều. Bây giờ tôi không còn gì để tiếc nuối cả", bà nói.

Khi được hỏi về việc dành thời gian về Việt Nam nhiều hơn để hưởng tuổi già, Khánh Ly thừa nhận điều này hơi khó bởi nhiều lý do. "Nữ hoàng chân đất" cho hay: "Một trong những lý do đó là sức khỏe. Ở tuổi tôi bây giờ còn đi được đã là may mắn. May mắn hơn là nhiều người còn nhớ mình. Hơn thế nữa là ơn trên cho đi, đi được ngày nào thì tốt chứ không dám nghĩ ngợi hay ước mơ gì xa đâu".

Dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hy song mỗi khi đứng trên sân khấu, khán giả nhận xét Khánh Ly vẫn luôn nhiệt huyết với phần trình diễn của mình. Nói về bí quyết giữ được năng lượng đó, nữ ca sĩ cho rằng đó là nhờ khán giả. Theo giọng ca Hạ trắng, năng lượng của mình không tự nhiên mà có, tất cả đến từ những người đến với mình. "Nhờ họ mà mình cảm thấy được tiếp sức, được hạnh phúc, được hát, gặp gỡ mọi người. Đó là cái không phải tự mình mà có. Khán giả ở khắp nơi, không chỉ họ nuôi mình sống bằng cách là họ chia sẻ đồng tiền họ kiếm được cho mình. Dù rất nhọc nhằn nhưng họ vẫn chia sẻ cho mình 60 năm qua. Khi được gặp lại, đến gần họ tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mọi người còn nhớ đến mình", bà bày tỏ.

Sắp tới, Khánh Ly sẽ bắt đầu tour diễn xuyên Việt mà bà xem như chương trình lớn cuối cùng của mình tại Việt Nam. Trong đó concert tại Đà Lạt vào ngày 25.6 tới đánh dấu chặng đường 60 năm ca hát khi bà chính thức bắt đầu sự nghiệp của mình tại một phòng trà ở đây vào năm 1962.