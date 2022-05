Danh họa Picasso gây choáng váng với... 400 bài thơ!

Pablo Picasso (1881 - 1973) là họa sĩ Tây Ban Nha nổi tiếng, đã sáng tạo hơn 150.000 tác phẩm trong suốt cuộc đời. Mỗi bức tranh của Picasso không chỉ có giá trị từ vài triệu đến hàng trăm triệu USD, mà thương hiệu Picasso cũng nằm trong số hàng hóa được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới.

Picasso nổi tiếng đến mức tên của ông xuất hiện trên áo phông và nhiều vật dụng khác, kể cả những quán bar và nhà hàng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thời còn là “trai nghèo” sống ở Paris, nhiều lần ông đã muối mặt khi người ta dùng cái từ “picasso” để chửi nhau, bởi vì họ thấy ông vẽ những bức tranh “dị dạng” nên họ vừa sợ vừa ghét ông.

Vốn là người yêu văn chương, ông kết bạn với nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng cùng thời, đặc biệt là trong giai đoạn đầu thế kỷ 20 khi ông đến Paris sinh sống.

Nơi đây ông đã kết giao với nhà thơ Max Jacob, người đã giúp ông học tiếng Pháp. Thông qua Max Jacob, Picasso đã gặp một trong những nhân vật nổi tiếng nhất Paris, đó là nhà văn, nhà thơ và nhà phê bình nghệ thuật Guillaume Apollinaire.

Ngoài ra, Picasso còn giao du với những nhân vật tầm cỡ như Gertrude Stein, James Joyce, Ernest Hemingway và F.Scott Fitzgerald; kết hợp triển lãm với nhà thơ André Salmon, hợp tác với thi sĩ Pierre Reverdy, tiểu thuyết gia Blaise Cendrars và Jean Cocteau, người đã viết kịch bản cho vở ballet Parade mà Picasso thiết kế trang phục… Không nhiều người biết ông còn viết văn, làm thơ một cách… lập thể và siêu thực.





Nhìn chung, Picasso mê văn chương song đến năm 53 tuổi ông mới thật sự bước chân vào lãnh vực này. Còn trước đó, nhiếp ảnh gia Brassaï, người chơi thân với Picasso nói rằng “chưa ai thấy Picasso cầm một quyển sách trên tay”. Tuy nhiên, theo Wikipedia, một số người cho biết Picasso có đọc sách vào ban đêm, nhà phê bình John Golding thì suy đoán rằng nhiều khả năng Picasso đã "tiếp thu thông tin khi nghe bạn bè văn chương và những nhà trí thức khác trò chuyện"…

Dẫu thế nào đi nữa thì Picasso đã thực sự sáng tạo văn thơ. Ban đầu là những quyển sổ ghi chép lại những điều thầm kín mà ông đã cố giấu khi có ai đó bước vào phòng. Thời điểm đó là năm 1935, giai đoạn mà Olga Khokhlova, vợ của Picasso, đã rời bỏ ông.

Picasso sáng tác khoảng 400 bài thơ, phần lớn là không có tiêu đề, thỉnh thoảng ghi ngày tháng, đề cập đến thời gian và địa điểm. Một trong những thi pháp đầu tiên của Picasso là “áp dụng các đốm màu để đại diện cho các vật thể” (Picasso: His Life and Work. Gollancz. p.250).

Tuy nhiên, Picasso đã sớm từ bỏ cách tiếp cận này, ông tập trung vào lời nói. Họa sĩ Roland Penrose cho biết: “Picasso sử dụng mạnh mẽ các hình ảnh trực quan và một hệ thống đặc trưng các dấu gạch ngang có độ dài khác nhau để ngắt đoạn văn bản (sđd). Điều đáng kinh ngạc là Picasso không hề sử dụng dấu chấm câu".

Người ta có thể đọc và giải thích thơ của Picasso theo nhiều cách, do thơ của ông đầy màu sắc, họ phải đoán nghĩa nguyên một câu dài rối mù, chẳng hạn như một đoạn trong thời kỳ đầu làm thơ của Picasso: “Hãy lắng nghe thời thơ ấu của bạn về cái giờ mà màu trắng trong ký ức xanh viền trắng trong đôi mắt rất xanh của cô ấy và mảnh màu chàm của bầu trời màu bạc… (listen in your childhood to the hour that white in the blue memory borders white in her very blue eyes and piece of indigo of sky of silver…) (André Breton (1935). P.S.Falla dịch. "Picasso Poète". Cahiers d'Art).