Đạo diễn ‘Bố già’ rút 120 triệu USD tiền túi làm phim mới

Tờ Variety đưa tin đạo diễn huyền thoại Francis Ford Coppola chuẩn bị tái xuất điện ảnh với một bộ phim có quy mô “khủng” - Megalopolis. Được biết, ý tưởng cho Megalopolis đã được Francis Ford Coppola ấp ủ từ những năm 1980. Tuy nhiên, ý tưởng, kịch bản của bộ phim này tham vọng và gây tốn kém đến nỗi không có một hãng phim lớn nào dám động đến nó. Sau bao năm “chào hàng” không thành công, ở tuổi 82, đạo diễn Bố già đã quyết tâm tự chi 120 triệu USD tiền túi để hiện thực hóa Megalopolis.

Phát biểu với tạp chí GQ, Francis Ford Coppola nói rằng các giám đốc điều hành lớn của Hollywood đã phản ứng với Megalopolis của ông như cách mà họ đã làm khi ông đề xuất dự án Apocalypse Now. Đạo diễn kì cựu nói: “Lúc đó tôi khoảng 33 tuổi, có mọi giải thưởng lớn nhỏ, phá vỡ mọi kỉ lục ấy thế mà không ai đầu tư Apocalypse Now cho tôi”. Sau đó, Francis Ford Coppola đã “tự lực cánh sinh” với Apocalypse Now, cho phát hành phim vào năm 1979 và biến nó trở thành một trong những bộ phim xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Mỹ.

Hiện tại, Francis Ford Coppola đang làm điều tương tự với đứa con tinh thần Megalopolis. Theo GQ, cha đẻ Bố già “chịu chơi” đến mức ngoài rút túi 120 triệu USD, ông còn bán thêm một phần đáng kể trong cổ phần công ty rượu vang của mình để lấy vốn làm phim. Nội dung chi tiết của Megalopolis vẫn chưa được Francis Ford Coppola hé lộ. Trước đây, ông từng thổ lộ sẽ thực hiện bộ phim theo phong cách sử thi Hy Lạp. Tuy nhiên, bối cảnh sẽ được đặt trong một thế giới giả tưởng độc đáo có tên gọi là New Rome.

Con số 120 triệu USD có thể xem như mức kinh phí khổng lồ cho một bộ phim điện ảnh. Dù vậy, khi được hỏi về áp lực thu hồi vốn cho Megalopolis, Francis Ford Coppola cho biết ông không mấy quan ngại. “120 triệu USD không phải là tất cả những gì tôi có. Tôi đã để lại đủ di sản cho các con. Chúng đều rất tài năng và thành công, có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình nên tôi không còn gì phải lo lắng. Việc kinh doanh rượu của gia đình tôi cũng khá ổn, không có nợ nần gì. Vì vậy, tôi không quan tâm quá nhiều đến việc bộ phim sẽ gây áp lực tài chính cho cuộc sống của tôi và gia đình. Nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi”, nam đạo diễn thổ lộ.





Có thể thấy dù đã bước sang độ tuổi U90 nhưng Francis Ford Coppola vẫn còn duy trì niềm đam mê mãnh liệt với điện ảnh. Huyền thoại sống của làng điện ảnh thế giới vẫn rất quyết liệt và kiên định với tầm nhìn, ước mơ của riêng ông. Francis Ford Coppola chưa công bố thời gian bắt đầu sản xuất Megalopolis nhưng một vài nguồn tin của Variety tiết lộ nam đạo diễn đang trong quá trình đàm phán với một vài ngôi sao như Oscar Isaac, Forest Whitaker, Zendaya và Cate Blanchett để mời họ tham gia bộ phim.

Francis Ford Coppola sinh năm 1939, là biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất phim kiệt xuất của nước Mỹ. Ông là cha đẻ của bộ ba phim kinh điển Bố già, tác phẩm điện ảnh nói về Chiến tranh Việt Nam - Apocalypse Now, kiệt tác The Conversation... Francis Ford Coppola từng 5 lần đoạt giải Oscar, là chủ nhân của hai Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 1974, 1979 và được xem như một trong những đạo diễn vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông có cháu ruột là nam diễn viên Nicolas Cage. Tuy nhiên, anh đã phải dùng nghệ danh để giấu đi họ Coppola vì không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi cái bóng quá lớn của chú mình.