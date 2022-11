Đạo diễn 'Call me by your name' cân nhắc cho Armie Hammer đóng phần 2

Mới đây, đạo diễn Call me by your name Luca Guadagnino cùng Timothee Chalamet đã có buổi trò chuyện với tờ Variety. Tại đây, đạo diễn người Ý chia sẻ niềm hứng khởi khi được tái ngộ ngôi sao 9X trong dự án phim lấy đề tài ăn thịt người Bones and all, vốn đang được nhiều nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao. Bên cạnh đó, ông còn bày tỏ kỳ vọng của mình trong việc thực hiện Call me by your name phần 2.

Call me by your name là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Luca Guadagnino. Ra mắt hồi 2017, bộ phim cũng góp phần đưa tên tuổi của hai diễn viên chính là Timothée Chalamet và Armie Hammer lên hàng ngôi sao. Trong 5 năm qua, khi Timothée Chalamet ngày càng chín muồi và thành công thì Armie Hammer lại tuột dốc không phanh sau khi vướng vào hàng loạt cáo buộc bạo lực tình dục, có sở thích kỳ quái.

Vì scandal chấn động của Armie Hammer, nhiều người đồn đoán kế hoạch thực hiện Call me by your name phần 2 đã chết yểu. Tuy nhiên, đạo diễn Luca Guadagnino nói với Variety rằng: "Tôi vẫn luôn hào hứng để làm phần tiếp theo cho những bộ phim của mình, thậm chí cả phần 3, 4. Vì sao lại như thế ư? Vì tôi rất quý những người diễn viên tôi từng hợp tác, song, đó cũng là cơ hội để sống lại sự thoải mái, niềm vui mà chúng ta đã trải qua cùng nhau. Thế nên tôi sẽ làm chứ, nếu mọi thứ thuận lợi".





Khi được hỏi về khả năng quay trở lại của nhân vật Oliver do Armie Hammer thủ vai, đạo diễn Luca Guadagnino cho biết điều này hoàn toàn khả thi. Trong Call me by your name, Oliver (Armie Hammer) là chàng sinh viên điển trai đã khiến cậu bé thiếu niên Elio (Timothee Chalamet) đem lòng yêu mê mệt. Cả hai cùng nhau trải qua mùa hè lãng mạn ở Ý nhưng cuối cùng mối tình say đắm ấy lại đi đến kết cục buồn. Diễn xuất của Timothee Chalamet và Armie Hammer trong bộ phim này đều được khen ngợi.

Với thành công đột phá của phần đầu tiên, rất nhiều khán giả đã mong đợi Call me by your name sẽ sớm có phần hai. Dù vậy, nhiều người cũng quan ngại khi hình ảnh của Armie Hammer giờ đã bị "vấy bẩn" trầm trọng. Theo đạo diễn Luca Guadagnino, Call me by your name 2 hiện vẫn chỉ là một dự định tương lai. Ông vẫn chưa có ý tưởng cụ thể cho kịch bản.

Đầu năm 2021, Armie Hammer vướng vào hàng loạt cáo buộc tình dục chấn động. Bạn gái cũ cáo buộc nam diễn viên về tội cưỡng hiếp bạo lực và lạm dụng thể chất trong mối quan hệ kéo dài 4 năm của họ từ 2016 đến 2020. Phía Armie Hammer đã nhiều lần phủ nhận, khẳng định rằng tất cả các mối quan hệ của mình đều là đồng thuận. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ khác cũng đã lên tiếng và tiết lộ những sở thích tình dục kỳ quái của Armie Hammer.

Hiện tại, ngôi sao Call me by your name vẫn đang bị một công tố viên chỉ định đặc biệt điều tra về các cáo buộc hành hung, tấn công tình dục người yêu cũ. Sự nghiệp diễn xuất của Armie Hammer rơi vào hố sâu, anh bị công ty quản lý sa thải và được cho là phải mưu sinh kiếm sống bằng nhiều công việc.