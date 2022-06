Đạo diễn Lê Bình Giang mở trung tâm đào tạo điện ảnh

Lê Bình Giang là cái tên quen thuộc trong giới làm phim trẻ ở Việt Nam. Anh là tác giả của bộ phim kinh dị Kfc (2015) từng dự 20 liên hoan phim quốc tế lớn nhỏ và là vị đạo diễn cầm trịch tác phẩm điện ảnh mới Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái sắp được ra mắt.

Là đạo diễn trưởng thành từ Liên hoan phim ngắn Yxineff, học viên của khóa học phi lợi nhuận Gặp gỡ mùa thu và chương trình đào tạo điện ảnh quốc tế Tokyo Talent, Lê Bình Giang hiểu vai trò rất quan trọng của những hoạt động hỗ trợ và giảng dạy điện ảnh đối với người trẻ. Để tiếp bước thế hệ đi trước, Lê Bình Giang đã đứng ra thành lập một trung tâm đào tạo nhà làm phim chuyên nghiệp để thoả mong muốn được góp sức phát triển nền công nghiệp làm phim tại Việt Nam.

Nam đạo diễn nhận định có rất nhiều bạn trẻ muốn được tham gia vào những công việc khác nhau trong đoàn phim từ làm đạo diễn, biên kịch, sản xuất đến các công việc có tính chuyên môn hoá cao như dựng phim, thiết kế, âm thanh, hoá trang… Nhưng nhiều bạn loay hoay mãi vẫn không tìm được nơi để học hỏi thêm về nghề, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng cũng như cơ hội để gia nhập ngành phim.

“Sau nhiều năm đi làm, tôi nhận thấy ngành phim thật sự thiếu hụt nhân lực trong rất nhiều khâu. Thế giới làm phim lại gần như là một xã hội khép kín, rất khó để người ngoài ngành tiếp cận và thâm nhập vào. Tôi mong muốn tạo ra cơ hội cho các bạn cũng như giúp những anh chị em trong nghề tìm thêm được nhiều đối tác hơn trong công việc”, đạo diễn sinh năm 1990 chia sẻ.





Chính những trăn trở trên đã thôi thúc Lê Bình Giang mở trung tâm đào tạo điện ảnh, nơi mà các bạn trẻ sẽ được đào tạo một cách có cơ sở, đi từ những kiến thức cơ bản đến chuyên môn, thực hành. Không chỉ vậy, vị đạo diễn sinh năm 1990 cùng với đội ngũ giảng viên cũng cam kết mở ra những cơ hội làm phim thực thụ cho những bạn trẻ có đam mê và năng lực.

Tham gia giảng dạy, hướng dẫn bên cạnh Lê Bình Giang tại trung tâm đều là những tên tuổi có tiếng của làng điện ảnh Việt như: đạo diễn-biên kịch Đỗ Quốc Trung, Aaron Toronto (đạo diễn Đêm tối rực rỡ), Nhi Bùi (biên kịch Bố già, Thưa mẹ con đi), DOP Nguyễn Khắc Nhật (DOP Ròm, Sài Gòn trong cơn mưa, Nhắm mắt thấy mùa hè), Makeup Artist Tony Nguyễn (Ròm, Kfc, Chuyện ma gần nhà), Production Designer Kelly Hoàng…

Đạo diễn Lê Bình Giang sinh năm 1990, nổi danh qua các bộ phim Kfc, Thiên linh cái - Thất sơn Tâm linh. Anh từng nhận Bằng khen Liên hoan phim Việt Nam 2011, Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim New York Asian 2017, Giải thưởng cao nhất Liên hoan phim Wildfest 2015, Giải giám khảo Liên hoan phim Five Flavour 2017... Gần đây nhất, anh cùng đạo diễn Trần Thanh Huy (phim Ròm) là 2 đạo diễn Việt hiếm hoi đoạt giải của quỹ làm phim Busan với dự án Who Created Human Beings.