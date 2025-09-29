Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đạo diễn Lý Khải Văn đột tử ở tuổi 28

Cao Hân
Cao Hân
29/09/2025 08:02 GMT+7

Đạo diễn Lý Khải Văn đã đột tử ngay trên phim trường ở tuổi 28 sau khi kiệt sức vì làm việc liên tục hơn 20 tiếng mỗi ngày.

Theo 163, ngày 28.9, đạo diễn trẻ Lý Khải Văn đã đột tử trên phim trường Hoành Điếm (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Nguyên nhân được xác định là kiệt sức sau khi làm việc hàng chục tiếng không nghỉ ngơi. Lý Khải Văn, người nổi tiếng với sự tận tâm khi đích thân thực hiện từng khung hình của mình, đã không thể trụ vững trước guồng quay khắc nghiệt này.

Lý Khải Văn là một tài năng xuất thân từ Trường Thiết kế Rhode Island (RISD) danh tiếng, là đạo diễn, biên kịch, biên tập với nhiều thành tích đáng nể. Anh từng đoạt Giải Sư tử vàng Quảng cáo Trung Quốc, làm đạo diễn cho VICE và DISCOVERY Châu Á - Thái Bình Dương. Năm ngoái, tác phẩm điện ảnh nghệ thuật Bastard Seed (Hạt giống hỗn độn) của anh được trình chiếu tại Liên hoan phim Thanh niên FIRST và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đạo diễn Lý Khải Văn đột tử ở tuổi 28- Ảnh 1.

Năm ngoái, tác phẩm của Lý Khải Văn được trình chiếu tại Liên hoan phim Thanh niên FIRST và nhận được nhiều lời khen ngợi

ẢNH: 163

Lời cảnh tỉnh từ đồng nghiệp của Lý Khải Văn

Nhiều diễn viên và đạo diễn đã bày tỏ sự bàng hoàng, kinh hoàng trước bi kịch này. Trong đoạn video phát biểu tại tang lễ, nữ nghệ sĩ Đới Kiều Thiến chia sẻ: "Tôi đã đóng phim 20 năm nhưng chưa từng thấy đoàn phim nào chăm chỉ đến vậy. Cố gắng là không sai, nhưng sinh mệnh so với bất kỳ điều gì đều quan trọng hơn. Nếu không còn mạng sống, các bạn lấy gì để làm những bộ phim tiếp theo".

Cái chết của Lý Khải Văn là lời cảnh tỉnh bi thương, yêu cầu toàn ngành phải nhìn nhận lại môi trường làm việc độc hại và đặt sức khỏe, sinh mạng của người làm nghệ thuật lên trên tốc độ và lợi nhuận.

Đạo diễn Lý Khải Văn đột tử ở tuổi 28- Ảnh 2.

Đạo diễn Lý Khải Văn đột tử ở tuổi 28 vì làm việc quá sức

ẢNH: INSTAGRAM NV

Sự ra đi của Lý Khải Văn đã phơi bày một quy trình sản xuất phim ngắn kinh hoàng. Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của thị trường trị giá tỉ đô, một bộ phim ngắn với dung lượng 60 đến 100 tập (mỗi tập 5 phút) bị ép phải hoàn thành chỉ trong khoảng 7 ngày, một khối lượng công việc lẽ ra phải kéo dài vài tháng. Để chạy đua với tiến độ này, các thành viên đoàn phim, bao gồm cả đạo diễn, phải làm việc khoảng 20 tiếng mỗi ngày trong điều kiện sức khỏe không đảm bảo.

Áp lực tài chính cũng là nguyên nhân chính với bối cảnh phim thường xoay quanh các gia tộc hào môn đắt đỏ, đoàn phim buộc phải làm việc thâu đêm suốt sáng để tiết kiệm chi phí thuê biệt thự, xe sang và thiết bị, biến việc tiết kiệm chi phí thành việc đánh đổi bằng sinh mạng. Hơn thế nữa, mỗi nhân sự phải kiêm nhiệm nhiều vai trò, làm việc liên tục đến kiệt sức và dẫn đến những bi kịch như đột tử hay xuất huyết dạ dày của các phó đạo diễn.

Đạo diễn Lý Khải Văn đột tử ở tuổi 28- Ảnh 3.

Cái chết bi thương của Lý Khải Văn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về môi trường làm việc trong ngành công nghiệp phim ngắn tại Trung Quốc. 

ảnh: 163


Tin liên quan

Diễn viên Quang Tiền đột ngột qua đời tại nhà riêng

Diễn viên Quang Tiền đột ngột qua đời tại nhà riêng

Giới giải trí Đài Loan đang bàng hoàng trước tin nam diễn viên nổi tiếng Trần Quang Tiền đột ngột qua đời tại nhà riêng ở tuổi 55.

Khám phá thêm chủ đề

Lý Khải Văn đột tử qua đời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận