Theo 163, ngày 28.9, đạo diễn trẻ Lý Khải Văn đã đột tử trên phim trường Hoành Điếm (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Nguyên nhân được xác định là kiệt sức sau khi làm việc hàng chục tiếng không nghỉ ngơi. Lý Khải Văn, người nổi tiếng với sự tận tâm khi đích thân thực hiện từng khung hình của mình, đã không thể trụ vững trước guồng quay khắc nghiệt này.

Lý Khải Văn là một tài năng xuất thân từ Trường Thiết kế Rhode Island (RISD) danh tiếng, là đạo diễn, biên kịch, biên tập với nhiều thành tích đáng nể. Anh từng đoạt Giải Sư tử vàng Quảng cáo Trung Quốc, làm đạo diễn cho VICE và DISCOVERY Châu Á - Thái Bình Dương. Năm ngoái, tác phẩm điện ảnh nghệ thuật Bastard Seed (Hạt giống hỗn độn) của anh được trình chiếu tại Liên hoan phim Thanh niên FIRST và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Năm ngoái, tác phẩm của Lý Khải Văn được trình chiếu tại Liên hoan phim Thanh niên FIRST và nhận được nhiều lời khen ngợi ẢNH: 163

Lời cảnh tỉnh từ đồng nghiệp của Lý Khải Văn

Nhiều diễn viên và đạo diễn đã bày tỏ sự bàng hoàng, kinh hoàng trước bi kịch này. Trong đoạn video phát biểu tại tang lễ, nữ nghệ sĩ Đới Kiều Thiến chia sẻ: "Tôi đã đóng phim 20 năm nhưng chưa từng thấy đoàn phim nào chăm chỉ đến vậy. Cố gắng là không sai, nhưng sinh mệnh so với bất kỳ điều gì đều quan trọng hơn. Nếu không còn mạng sống, các bạn lấy gì để làm những bộ phim tiếp theo".

Cái chết của Lý Khải Văn là lời cảnh tỉnh bi thương, yêu cầu toàn ngành phải nhìn nhận lại môi trường làm việc độc hại và đặt sức khỏe, sinh mạng của người làm nghệ thuật lên trên tốc độ và lợi nhuận.

Đạo diễn Lý Khải Văn đột tử ở tuổi 28 vì làm việc quá sức ẢNH: INSTAGRAM NV

Sự ra đi của Lý Khải Văn đã phơi bày một quy trình sản xuất phim ngắn kinh hoàng. Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của thị trường trị giá tỉ đô, một bộ phim ngắn với dung lượng 60 đến 100 tập (mỗi tập 5 phút) bị ép phải hoàn thành chỉ trong khoảng 7 ngày, một khối lượng công việc lẽ ra phải kéo dài vài tháng. Để chạy đua với tiến độ này, các thành viên đoàn phim, bao gồm cả đạo diễn, phải làm việc khoảng 20 tiếng mỗi ngày trong điều kiện sức khỏe không đảm bảo.

Áp lực tài chính cũng là nguyên nhân chính với bối cảnh phim thường xoay quanh các gia tộc hào môn đắt đỏ, đoàn phim buộc phải làm việc thâu đêm suốt sáng để tiết kiệm chi phí thuê biệt thự, xe sang và thiết bị, biến việc tiết kiệm chi phí thành việc đánh đổi bằng sinh mạng. Hơn thế nữa, mỗi nhân sự phải kiêm nhiệm nhiều vai trò, làm việc liên tục đến kiệt sức và dẫn đến những bi kịch như đột tử hay xuất huyết dạ dày của các phó đạo diễn.

Cái chết bi thương của Lý Khải Văn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về môi trường làm việc trong ngành công nghiệp phim ngắn tại Trung Quốc. ảnh: 163



