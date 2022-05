Đạo diễn phim 'No Time to Die' Cary Joji Fukunaga bị tố cáo quấy rối tình dục

Trong một loạt bài đăng trực tuyến vào tuần trước, nữ diễn viên Rachelle Vinberg (đóng Betty kênh HBO) đã cáo buộc Cary Joji Fukunaga (44 tuổi) bắt đầu ép buộc cô phải có một mối quan hệ lãng mạn ngay sau khi cô vừa tròn 18 tuổi. Rachelle cho biết họ đã trở nên “hoàn toàn thân mật” vài năm sau đó, trước khi nam đạo diễn chia tay khi cô 21 tuổi, theo trang The Wrap.

“Tôi đã trải qua nhiều năm sợ hãi anh ấy. Hãy chú ý đến phụ nữ bị xâm hại”, một người tố cáo viết trên mạng.

Trong khi đó, hai nữ diễn viên song sinh Hannah và Cailin Loesch (đóng Maniac của Netflix) tiết lộ phải chịu đựng sự theo đuổi của vị đạo diễn đối với cả hai người, yêu cầu về một “cuộc tình tay ba” tại cuộc gặp gỡ vào năm ngoái trong căn hộ áp mái ở thành phố New York của anh. Họ nói: “Anh ấy nắm lấy Cailin và kéo cô nằm lên người anh, trong khi Hannah vẫn ở ngay đó khiến Cailin kinh hãi”.

Sau khi cặp song sinh từ chối quan hệ tình dục với Fukunaga, họ xác nhận đạo diễn “đã mời cả hai chúng tôi thực hiện hành vi quan hệ tình dục tại nhà anh ta ở ngoại ô vào cuối tuần đó”.

Cary Joji Fukunaga bị cáo buộc sa thải nữ diễn viên Raeden Greer hồi năm ngoái khi đang quay mùa đầu tiên của True Detective phát trên HBO sau khi cô từ chối để ngực trần trước ống kính. Greer nói với The Daily Beast rằng cô không có cảnh khỏa thân nào trong hợp đồng của mình và nhiều lần được trấn an rằng vai diễn sẽ không có cảnh khỏa thân.

Một nguồn tin theo sát quá trình sản xuất nói với The Wrap rằng Greer được thuê để đóng vai một vũ công trong câu lạc bộ thoát y và một trong những cảnh yêu cầu nhân vật này xuất hiện trên sân khấu với các vũ công khác. Greer cho biết vai diễn này cuối cùng đã bị thu hẹp và giao cho một người khác đồng ý đóng cảnh khỏa thân.

Các cáo buộc trực tuyến xuất hiện sau khi Fukunaga vào tuần trước đăng một câu chuyện trên Instagram về viễn cảnh Tòa án tối cao Mỹ lật ngược vụ Roe kiện Wade (dẫn đến quyết định năm 1973 mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó tòa phán quyết rằng Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do của phụ nữ mang thai được chọn phá thai mà không bị chính phủ hạn chế quá đáng). Fukunaga viết: “Trong khi đó ở Mỹ, tòa án tối cao sắp thúc đẩy việc hợp pháp hóa cuộc chiến chống lại quyền phá thai của phụ nữ”.

Bài đăng đã gây phẫn nộ cho vận động viên trượt ván kiêm nữ diễn viên Vinberg (23 tuổi). Cô đã chụp ảnh màn hình bài đăng của Fukunaga và trả lời: “Điều đó khiến tôi bực mình vì anh ta thực sự không quan tâm đến phụ nữ. Anh ta chỉ làm họ bị tổn thương…”.

Sau đó, Vinberg chia sẻ một bức ảnh tự sướng mà cô chụp với Fukunaga và cáo buộc anh thường “mồi chài” những cô gái tuổi teen dễ bị tổn thương khi quan hệ tình dục - mặc dù cô không cung cấp bằng chứng trực tiếp rằng Fukunaga có thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào.





Trong một loạt các bài đăng tiếp theo trên Instagram, Vinberg tuyên bố rằng Fukunaga từng theo đuổi mối tình cách đây 5 năm khi cô vừa tròn 18 tuổi sau khi cả hai làm việc cùng nhau trong một quảng cáo của Samsung. Mối quan hệ của họ kéo dài cho đến khi cô 21 tuổi.

“Một điều thực sự kỳ lạ ở anh bảo tôi giả vờ nói rằng tôi là em họ hoặc cháu gái hay em gái của anh ta trước mặt người khác. Anh ấy muốn tôi nói dối về con người của tôi”, Vinberg nói về Fukunaga và thêm rằng cô điều trị được một năm khi được chẩn đoán mắc chứng PTSD (sang chấn tâm lý). “Tôi quyết định loại anh ta ra khỏi đời mình vì cảm thấy mình cần đại diện cho phụ nữ”.

Nam đạo diễn đề nghị quan hệ tình dục tay ba?

Các bài đăng của Vinberg đã khiến hai chị em song sinh Hannah và Cailin Loesch đưa ra những cáo buộc tương tự qua Twitter. Hai chị em cho biết họ 20 tuổi vào năm 2018 khi gặp Fukunaga chỉ đạo họ đóng trong 4 tập của loạt phim phát trên Netflix Maniac mà anh đồng sáng tạo. “Cả ba chúng tôi quấn lấy một mối quan hệ vừa nóng vừa lạnh mà chị em tôi tự đúc kết thành một trong hai loại: một bộ ba bạn bè đơn giản hoặc một mối quan hệ lãng mạn giữa một trong hai chị em với anh ta”, hai chị em nhận định.

Hai chị em cho biết Fukunaga đến nhà gia đình chị gái họ ở Pennsylvania và thúc ép họ có một mối quan hệ tình cảm ba bên. “Trở về nhà, chúng tôi đều ngâm mình vào bồn tắm nước nóng, nơi anh ấy hỏi chị em tôi có còn là trinh nữ không và suy nghĩ của chúng tôi về threesomes (quan hệ tình dục tay ba). Khi nói với anh ta rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia vào một trò chơi bẩn như thế, Fukunaga nhắc nhở chúng tôi rằng nhiều người ‘làm thế trong phim khiêu dâm' và thậm chí đề nghị ‘loạn luân cũng được’ nếu tất cả các bên đều đồng ý”, chị em song sinh Hannah và Cailin Loesch kể.

Khi Fukunaga mời hai chị em đến căn hộ áp mái của anh ở thành phố New York hồi năm ngoái để xem trình chiếu bom tấn No Time to Die, họ nói rằng anh ta đã cố gắng quan hệ tình dục với cả hai người: “Đó là bữa tiệc của ba người trên giường của anh ta”. Sau khi hai chị em từ chối, họ kể thêm nam đạo diễn đã mời họ thực hiện hành vi quan hệ tình dục tại nhà anh ở ngoại ô”.

Sáng hôm sau, một trong hai chị em gái đã gửi cho Fukunaga một tin nhắn rằng: “Chúng tôi không thể tiếp tục được nữa, cần chấm dứt việc tán tỉnh cả hai chúng tôi”. Fukunaga hỏi người chị rằng liệu cô ấy có biết chuyện này sẽ tệ đến mức nào không “nếu câu chuyện xuất hiện sau phong trào Me Too?”.

Hai chị em cho biết sẽ không bao giờ gặp lại Cary Joji Fukunaga. Họ cũng nhấn mạnh rằng họ bị anh ta “tán tỉnh trở lại” và không muốn bắt đầu một “cuộc săn lùng” chống lại nhà làm phim. Họ viết: “Chúng tôi không bị hãm hiếp, bị sa thải hoặc bị bắt làm bất cứ điều gì trái ý muốn của mình”.

Người đại diện Cary Joji Fukunaga không trả lời hay bình luận về những lời tố cáo này.