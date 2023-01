Đạo diễn Quốc Võ khát khao làm nhiều việc ý nghĩa trên quê hương

Cụ thể, Quốc Võ cùng gia đình, bạn bè đã ghé thăm, tặng quà cho Tu viện Bồng Lai (Bà Rịa-Vũng Tàu), nơi nuôi dạy 82 trẻ em mồ côi. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên vị đạo diễn này làm từ thiện. Trong những năm qua anh đã thực hiện rất nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng và những hoàn cảnh khó khăn.

Quốc Võ chính là người sáng lập Quỹ Trái Tim Việt. Tính đến nay, anh và các mạnh thường quân đã chung tay xây dựng được 5 cây cầu nhân ái trị giá hơn 6 tỉ đồng, giúp đỡ hàng trăm mảnh đời bất hạnh trên quê hương.

Về quê hương lần này, Quốc Võ sẽ đón tết cổ truyền cùng mẹ. Bên cạnh đó, anh còn hoàn thành MV Ngoại ơi con nhớ, ca khúc do chính anh sáng tác và thể hiện. MV này không chỉ tưởng nhớ bà ngoại của mình, Quốc Võ còn mong muốn giới thiệu đến mọi người các danh thắng của Phan Thiết, nơi anh sinh ra và lớn lên trước ngày sang Mỹ định cư. MV sẽ ra mắt vào đêm giao thừa xuân Quý Mão trên kênh Quoc Vo Entertainments.





Đạo diễn Quốc Võ được biết đến qua các phim chiếu rạp tại Mỹ như: Man On Fire, The Bloody Hand, Kiếp giang hồ và chuỗi series phim An ninh trong cuộc sống, Police Uber... Anh còn sáng tác trên 30 bài hát, thực hiện hàng chục MV cho nghệ sĩ tại hải ngoại. Ngoài ra, Quốc Võ còn là nhạc công chơi piano, guitar. Năm 2021, anh đã tạo ra sân chơi sáng tác ca khúc ca ngợi các “chiến binh áo trắng”, tuyến đầu phòng chống Covid-19. Gần đây, Quốc Võ được mọi người gọi thêm một cái tên thân thương Thầy Thiện Tâm. Với sự đa tài, chỉn chu và tâm huyết, MV Ngoại ơi con nhớ của đạo diễn Quốc Võ hứa hẹn là một “món ăn tinh thần” của mọi người trong dịp tết này.