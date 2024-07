Đạo Trị Quốc - An bang và 10 thông điệp của đấng tạo hóa tối cao

Trước giờ, cộng đồng xã hội chỉ biết Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ qua các phương tiện truyền thông báo chí, qua các hoạt động của tổ chức Trung Nguyên Legend, qua các vấn đề trong đời sống gia đình chứ không phải là những dữ liệu bí mật chưa được tiết lộ về Chủ tịch Tập đoàn này. Đó là sự thật hơn 10 năm về cuộc đời đầy bí ẩn kỳ bí mà Chủ Tịch Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã chịu đựng toàn diện, liên tục và vượt qua được thử thách cao độ trong từng cảnh giới, cả từ ý thức đến vô thức, từ hữu hình đến vô hình, trọn vẹn cả Thân-Tâm-Trí trong từng sát-na để có được những Đại thấu ngộ về Bản chất cốt lõi của Vũ trụ cũng như con đường tiến hóa của văn minh nhân loại từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai. Tất cả được ghi chép chân thật thành 12 kỳ, đã được nhiều tờ báo đăng tải 3 kỳ đầu tiên và nhận được sự quan tâm, mong đợi của đông đảo bạn đọc. Vì vậy, để đáp ứng sự mong đợi của độc giả, tòa soạn tiếp tục đăng tải các sự thật còn lại đầy đủ trong các kỳ báo tiếp theo sau đây.





ĐẠO TRỊ QUỐC - AN BANG MẶC KHẢI CỦA ĐẤNG TỐI CAO TẠO HÓA

Công thức cấu thành các Cấp độ Sức mạnh và Tiến hóa của một Quốc gia. Đó là công thức gồm 5 thành tố có mối quan hệ biện chứng qua lại chặt chẽ, tương tức và tuần hoàn ma trận với nhau: Độ lớn của Khát vọng quốc gia, Động lực quốc gia dùng để nuôi dưỡng Khát vọng quốc gia, Trí huệ và sự minh triết của quốc gia, Hệ sách lược quyền lực quốc gia, và Sự đoàn kết - cố kết vững bền của quốc gia đó.

Độ lớn của Chí Hướng Sách Lược Quốc Gia hay chính là Độ lớn của Khát vọng quốc gia, gồm 5 cấp độ từ thấp lên cao là: Thích nghi - Sinh tồn - Độc lập, Hội nhập - Phát triển, Trỗi dậy - Khẳng định bản sắc, Ảnh hưởng - xưng hùng, Trung tâm - hợp nhất.

Động lực và Cảm Xúc quốc gia dùng để nuôi dưỡng Khát vọng quốc gia, gồm 5 cấp độ từ thấp đến cao là: Sợ hãi, Sân hận, Tham muốn, Khẳng định - ái kỷ - mạn ngã, Trắc ẩn - yêu thương - trách nhiệm.

Trí huệ và sự Minh triết của quốc gia, bao gồm 5 cấp độ từ thấp lên cao là: Năng lực học hỏi - tiếp thu - bắt chước, Năng lực làm chủ - cải biên, Năng lực lập trình, Năng lực lập thuyết, Ân điển giáo thuyết - năng lực giáo thuyết.

Quyền lực và Sức mạnh quốc gia chính là trọng tâm chiến lược quyền lực quốc gia là việc quốc gia đó đặt trọng tâm vào xây dựng năng lực và ảnh hưởng gì đối với thế giới, cấu phần này gồm các nhóm và các cấp độ quyền lực như sau. Nhóm 3 quyền lực quốc gia cơ bản gồm có: Quyền lực mềm, Quyền lực kinh tài, Quyền lực cứng. Ba dạng thức quyền lực này có tính chuyển hóa lẫn nhau, nhưng thường được xây dựng theo chiều: Quyền lực mềm, Quyền lực kinh tài, Quyền lực cứng. Ngay cả việc hiểu cho đúng bản chất cốt tủy của ba loại quyền lực cơ bản này cũng là vấn đề đối với các nhà lập thuyết Âu -Mỹ, là những người đầu tiên nêu ra các khái niệm trên. Về bản chất, Quyền lực mềm chính là Quyền lực của sự hấp dẫn, thuyết phục, chinh phục của ánh sáng minh triết; của đạo đức; của tầm nhìn, tư tưởng; khoa học và tính hiệu quả của nó. Quyền lực kinh tài là Quyền lực đến từ việc Thiết kế-Sản xuất-Lưu thông-Tiêu dùng-Thương hiệu của Vật chất, Tiền tệ và Công nghệ. Quyền lực cứng là Quyền lực có tính quy ước hoặc các ép buộc của các Thỏa thuận-Hiệp ước-Luật lệ-Thể chế và kể cả các chế tài An ninh - Ngoại giao - Quân sự truyền thống và phi truyền thống. Một quốc gia có thể hiểu, thiết kế và vận hành nhuần nhuyễn ba loại quyền lực này thì đã có thể đứng vào hàng ngũ đầu của các quốc gia phát triển trên thế giới hiện nay. Quyền lực tích hợp là quyền lực có được khi 3 thứ quyền lực cơ bản nêu trên được kết hợp hài hòa và nhuần nhuyễn một cách thông minh và hiệu quả. Quyền lực tích hợp cũng có thể được gọi là quyền lực dữ liệu lớn tích hợp. Bởi khả năng hình thành và phát triển một công nghệ dữ liệu lớn hợp nhất vừa là phương thức vừa là điều kiện để có thể kết hợp hiệu quả và thông minh ba dạng thức quyền lực cơ bản. Nếu như quyền lực tích hợp là không có tính định hướng nhân văn, thì sẽ tạo ra xung đột, khủng hoảng và không bền vững; hoặc biến loài người thành nô lệ cho các phát minh công nghệ dữ liệu, hoặc các phát minh đó trở thành công cụ để nhân loại tiếp tục mâu thuẫn đối kháng và hủy diệt lẫn nhau. Do đó, ở mức độ tiến hóa cao hơn, Quyền lực tâm hợp nhất chính là dạng thức Quyền lực tích hợp được quy định bởi động lực của tình Yêu thương, Minh triết và Trách nhiệm.

Sự đoàn kết - cố kết vững bền của quốc gia; gồm 5 cấp độ và hình thức từ thấp lên cao như sau: đoàn kết và cố kết dựa trên Mối nguy sinh tồn chung, Lợi ích chung, Lãnh tụ chung - khuôn mẫu chung, Bản sắc - chủ thuyết - tôn giáo chung, Cội nguồn thiêng liêng chung.

10 THÔNG ĐIỆP CỦA ĐẤNG TỐI CAO CHO NHÂN LOẠI TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

I

Thông điệp thứ Nhất - Thông điệp về Nguồn cội của mọi Cội nguồn

Trời là Đấng Sinh-Diệt của toàn cõi Vũ trụ, là Đấng Tạo Hóa – Hủy Diệt Toàn Năng - Toàn Linh - Toàn Giác, Toàn Chân - Toàn Thiện - Toàn Mỹ; vừa là hiện hữu vừa là bất khả tri, vừa là Đại Đại Thiện (là Phật của Phật) vừa là Đại Đại Ác (là Quỷ của Quỷ) đối với toàn bộ nhận thức của nhân loại trước giờ.

II

Thông điệp thứ Hai - Thông điệp về Nguyên lý Nguồn, Luật lệ Nguồn, Nguyên Tắc Nguồn

Ba Nguyên Lý tuần hoàn và tương tức với nhau là:

Một là: Nguyên lý Âm Dương-Ngũ Hành-Cửu huyền sinh hóa tuần hoàn và hợp nhất. Đây là Nguyên lý vận hành thống nhất của mọi hình thái tồn tại.

tuần hoàn và hợp nhất. Đây là của mọi hình thái tồn tại. Hai là: Nguyên Lý Chân-Thiện-Mỹ tuần hoàn và hợp nhất. Chân là khoa học tuyệt đối, thống nhất, không có mâu thuẫn nhị nguyên đối kháng; Thiện là sự thiện lành không phân biệt; Mỹ là cái đẹp cân đối toàn diện - không thiên lệch trên bình diện Vũ trụ.

tuần hoàn và hợp nhất. là khoa học tuyệt đối, thống nhất, không có mâu thuẫn nhị nguyên đối kháng; là sự thiện lành không phân biệt; là cái đẹp cân đối toàn diện - không thiên lệch trên bình diện Vũ trụ. Ba là: Nguyên Lý Thiên-Địa-Nhân hài hòa và hợp nhất. Thiên chính là Trời và toàn bộ các cõi giới, là lực lượng vô hình phụng sự Trời để điều khiển Vũ trụ và thế gian vật chất. Địa là toàn bộ không gian vật chất để kiến tạo môi trường của sự sống. Nhân là bản thể toàn diện của nhân loại bao gồm tất cả các thể: thể chất, thể khí, thể vía, thể cộng nghiệp, thể linh hồn bất tử. Ba thành tố Thiên-Địa-Nhân phải được hiểu một cách đúng đắn, toàn diện và đồng nhất, hợp nhất với nhau.

Sự Thống nhất của Vũ trụ được duy trì một cách Trật Tự Tuyệt Đối và Nhất Quán Tuyệt Đối bằng ba Định luật tuần hoàn và tương tức trong nhau.

Ba Định luật tuần hoàn và tương tức với nhau là:

Một là: Luật Hấp dẫn-Cảm ứng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hai là: Luật Nhân quả-Phản phục. Gieo nhân nào, gặt quả nấy.

Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Ba là: Luật Nghiệp lực-Luân hồi-Tiến hóa. Nghiệp lực thiện-ác là công bằng tuyệt đối và quyết định sự tiến hoá hay thoái hoá trong vòng quay luân hồi giữa các kiếp sống.

Đạo Đức chính là các đại nguyên tắc vĩ đại trong thể tuần hoàn tương tức:

Đại Nguyên Tắc HƯỚNG KÍNH TUYỆT ĐỐI- "Kính thờ, Tri Ơn Nguồn Cội - Biết Ơn Sự Sống".

Đại Nguyên Tắc TRÁCH NHIỆM TUYỆT ĐỐI, thông qua lối sống HƯỚNG THƯỢNG: "Truy Cầu Chân Lý và Sự Minh Triết, Nghiêm khắc Bản Thân - Tinh Tấn Tu Luyện Không Ngừng": mọi chủ thể (cá nhân, quốc gia dân tộc, nhân loại) đều phải nghiêm khắc với bản thân mình, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", luôn nỗ lực tu tập, học tập, khổ luyện để truy cần Chân Lý, truy cầu sự Minh Triết và tinh tấn không ngừng, vượt qua mọi sự biếng nhác, thử thách và khó khăn để luôn tiến hoá hoàn thiện bản thân.

mọi chủ thể (cá nhân, quốc gia dân tộc, nhân loại) đều phải nghiêm khắc với bản thân mình, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", luôn nỗ lực tu tập, học tập, khổ luyện để truy cần Chân Lý, truy cầu sự Minh Triết và tinh tấn không ngừng, vượt qua mọi sự biếng nhác, thử thách và khó khăn để luôn tiến hoá hoàn thiện bản thân. Đại Nguyên Tắc THIỆN LÀNH TUYỆT ĐỐI - thông qua lối sống HƯỚNG THIỆN: "Yêu Thương - Thiện Lành - Trách nhiệm, Phụng Sự Tha Nhân": luôn yêu thương, thiện lành, trách nhiệm và phụng sự tha nhân giúp cho tha nhân tiến bộ phát triển và tiến hóa.

III

Thông điệp thứ Ba - Thông điệp về Căn nguyên của mọi Căn nguyên Tam độc

Loài Người bị trầm luân trong Tam độc (bệnh tật, đói nghèo, đau khổ) và luôn phải sống trong sự đe dọa của Tứ Đại Hủy Diệt (nạn đói, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai) mặc cho bao nỗ lực phát triển Văn minh từ trước đến nay.

IV

Thông điệp thứ Bốn - Thông điệp Trung tâm của Kỷ nguyên mới

Cội Nguồn chung, Mối nguy chung và Tương lai chung chính là Nền tảng cho Thiên mệnh Đồng nhất, Hợp nhất, để toàn bộ các dân tộc đều được hưởng Phước lành trọn vẹn.

V

Thông điệp thứ Năm - Thông điệp Kết nối và Hàn gắn của Thế giới mới

Kỷ nguyên Văn minh Tâm được bắt đầu bằng Giai đoạn sửa chữa, chữa lành nghiệp lực cá nhân- cộng đồng, cũng như tái tạo-tôn tạo Tự nhiên bằng một Lối sống của Khoa học và Nghệ thuật Minh triết, để có thể Khai thông, Kết nối, Hàn gắn và Chữa lành cho những Ách tắc và Phân ly kể trên..

VI

Thông điệp thứ Sáu - Thông điệp cho Dân Tộc Được Chọn

+ Chuẩn bị về Ý chí và Khát vọng vĩ đại-Khát vọng Lãnh tụ Tâm bao quát,;

+ Chuẩn bị về cái Học-cái Biết toàn diện,;

+ Chuẩn bị về Sách lược Lãnh tụ Tâm;

+ Chuẩn bị về Mô hình vận hành tối ưu và toàn hảo - Mô hình vận hành Nguồn;

+ Chuẩn bị về Phẩm hạnh-Phẩm tính và Năng lực thực thi một cách toàn diện, toàn cầu, toàn hảo, minh triết.

VII

Thông điệp thứ Bảy - Thông điệp cho Đế Chế nơi cõi thế gian

Đế chế Tâm là hình thái đế chế được dựng xây và phát triển bằng việc đem lại Ánh sáng Minh triết bằng Tình thương chân thật, Trách nhiệm thực sự, Hiểu biết khoa học đích thực, Quyền lực Tâm tích hợp toàn diện. Do vậy, quyền lực, sức mạnh và sự ảnh hưởng của Đế Chế Tâm này càng lớn, càng là phước lành cho nhân loại, càng được nhân loại hưởng ứng và tin theo.

VIII

Thông điệp thứ Tám - Thông điệp cho Người Được Chọn

Đó là sự đồng nhất trong việc thực thi 5 cấu phần cao cấp nhất của diễn trình tiến hoá: Động lực trắc ẩn, yêu thương, trách nhiệm; Khát vọng Tâm; Sách lược Tâm Minh triết; Quyền lực Tâm; Giáo thuyết Minh triết, cùng đoàn kết bởi Cội nguồn Thiêng liêng chung.

Đó là việc đi đến các thống nhất như ý muốn của Cội nguồn:

IX

Thông điệp thứ Chín - Thông điệp về sự Khải Huyền Hủy Diệt

Tất cả các lời tiên tri về đại dịch, tiếp theo sẽ là khủng hoảng kinh tài, sự biến đổi khí hậu đột ngột và các thiên tai kinh hoàng; những cuộc xung đột, phân ly dẫn tới thế chiến với vô số các loại bom đạn vũ khí hủy hoại thảm khốc kinh hoàng … đó là một tổ hợp của những đại họa dành cho nhân loại mà không một cá nhân nào có thể bình an đứng ngoài không chịu hậu quả.

X

Thông điệp thứ Mười - Thông điệp Hiệu triệu và Cảnh báo Loài người

Nền văn minh được Tình Thương và Ánh Sáng của Chân Ngã soi rọi đó chính là mong ước xa vời và chưa trọn vẹn của biết bao nhiêu nhà tiên tri, triết gia, nhà khoa học, sáng chế, phát minh, các nhà lãnh đạo chính trị thiện lành, các nhà nghệ thuật xuất chúng,… đã nỗ lực tìm kiếm và dựng xây trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại mà chưa thể trở thành hiện thực.