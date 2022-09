Đập hộp ‘bản sao hoàn hảo nhất’ của iPhone 14 Pro Max

Theo Blazetrends, nội dung video giúp thỏa mãn sự tò mò của những người đam mê iPhone của "nhà táo" biết được các thay đổi quan trọng trong phiên bản iPhone 14 Pro Max cao cấp nhất của dòng iPhone sắp tới sẽ ra sao.

Video cho thấy iPhone 14 Pro Max sẽ có phần lồi thậm chí còn lớn hơn ở mặt sau. Điều này xuất phát từ việc phải chứa các cảm biến lớn hơn để thu được nhiều ánh sáng hơn trong mỗi bức ảnh và video. Đồng thời, các cảm biến chính sẽ tăng từ 12 MP lên 48 MP. Người dùng cũng chứng kiến sự xuất hiện của phần notch thiết kế hoàn toàn mới trên sản phẩm mang đến hình dạng kết hợp giữa đục lỗ tròn và hình viên thuốc.

Về cơ bản, video nói trên được đánh giá là một trong những video thuyết phục nhất về iPhone 14 Pro Max trông như thế nào. Sản phẩm tập hợp các báo cáo được đề xuất và được xác minh bởi các rò rỉ trong dây chuyền sản xuất thiết bị. Mẫu giả này trên thực tế là một iPhone nhái vận hành trên nền tảng Android và được tùy biến giao diện hệ điều hành giống với iOS 16 sắp tới.





iPhone 14 Pro Max dự kiến sẽ được ra mắt cùng với loạt iPhone 14 tại sự kiện Far Out do Apple tổ chức vào ngày 7.9 tới theo giờ địa phương. Sự kiện sẽ được công ty phát trực tiếp trên một số phương tiện truyền thông của hãng.