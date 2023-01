Đau bụng vã mồ hôi, vào viện phát hiện vỡ phình động mạch chủ bụng nguy kịch

Chiều 8.1, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống kịp thời một ca sốc mất máu nặng do vỡ phình động mạch chủ bụng.

Trước đó, bệnh nhân N.P.L (60 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đột ngột đau bụng dữ dội, mặt tái nhợt vã mồ hôi nên gia đình đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TP.Cần Thơ vào sáng 7.1 Lúc nhập viện, tình trạng bệnh nhân mạch nhanh khó bắt, huyết áp không đo được da niêm tái nhợt.

Kết quả siêu âm bụng cho thấy có dịch ổ bụng, máu tụ sau phúc mạc nhiều. Kết quả chụp CT-Scanner cho thấy bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chủ bụng dưới thận. Sau hội chẩn khẩn, bệnh nhân được chuyển ngay đến phòng mổ với chẩn đoán sốc mất máu nặng do vỡ phình động mạch chủ bụng.

Ngay sau đó, ê kíp phẫu thuật Khoa Ngoại lồng ngực mạch máu, BVĐK TP.Cần Thơ tiến hành phẫu thuật mở bụng đường giữa trên dưới rốn bệnh nhân. Các bác sĩ đã phát hiện nhiều dịch hồng, phía sau phúc mạc có khối máu tụ lớn từ cơ hoành tới hố chậu. Ê kíp đã tìm đầu trên cổ túi phình kẹp lại; mở khối máu tụ lấy máu tụ; ghi nhận động mạch chủ bụng bệnh nhân phình xơ vữa vỡ ra sau phúc mạc.





Sau khoảng 4 giờ 30 phút chạy đua với thời gian, ca phẫu thuật thành công. Các bác sĩ đã cắt bỏ túi phình thay bằng ống ghép tái lập lại lưu thông mạch máu cho bệnh nhân trước khi dẫn lưu và đóng bụng… Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 5 đơn vị máu và 4 đơn vị huyết tương.

Hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Gây mê hồi sức, BVĐK TP.Cần Thơ.

Theo các bác sĩ bệnh viện, vỡ phình động mạch chủ bụng là tình trạng đặc biệt nguy hiểm. Do đây là mạch máu lớn nên khi vỡ, máu chảy nhiều khối lượng lớn. Đa số bệnh nhân sẽ tử vong tại nhà hoặc trên đường vận chuyển đến bệnh viện do sốc mất máu. Kể cả khi đến được bệnh viện nơi có triển khai được mổ phình động mạch thì tỉ lệ tử vong của bệnh nhân vẫn rất cao do hậu quả nặng nề của sốc mất máu có thể dẫn đến suy đa cơ quan như thận, gan...

Cách phòng ngừa vỡ phình động mạch chủ bụng khả dĩ nhất là tầm soát định kỳ. Trường hợp phát hiện túi phình thì có hướng điều trị sớm tránh để xảy ra vỡ.